Бектенов поручил обеспечить цифровой учет товарного газа от производства до потребления

Премьер-министр Олжас Бектенов 23 апреля 2025 года на заседании правительства поручил до 1 августа 2026 года обеспечить цифровой учет товарного газа по всей цепочке от производства до потребления, сообщает Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в мире наблюдается устойчивая тенденция роста потребления природного газа как наиболее экологичного вида углеводородного топлива.

"Он становится важнейшим элементом переходной энергетики – между углем и возобновляемыми источниками. Мировая практика показывает, что даже в странах, ориентированных на декарбонизацию, газ продолжает оставаться базовой и резервной генерацией, обеспечивает устойчивость энергосистем. Это особенно важно в условиях нестабильности на мировых энергетических рынках. В Казахстане газ – это не просто топливо, это социально значимый ресурс, влияющий на качество жизни наших граждан, обеспечение устойчивости экономики и развитие регионов", – озвучил глава Кабмина.

По его словам, на сегодня охват газификацией в стране составляет около 62,4%.

"Согласно генеральной схеме газификации, к 2030 году планируется довести этот показатель до 65%. Для этого сейчас ведется реализация таких крупных проектов, как строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Работу над этими проектами необходимо держать на постоянном контроле", – дополнил он.

В связи с этим премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с компаниями QazaqGaz и "КазМунайГаз" к 1 июня внести предложения в правительство по развитию и освоению новых газовых месторождений.

"Также поручаю Министерству промышленности совместно с Министерством энергетики до конца августа текущего года ввести в эксплуатацию единую платформу недропользования. Фонду "Самрук-Казына" взять под особый контроль своевременное завершение строительства газоперерабатывающих заводов на Кашагане и Жанаозене. Министерству энергетики в третьем квартале текущего года обеспечить принятие инвестиционного решения по ГПЗ на Карачаганаке. Правительством принимаются меры по ускоренному строительству магистральных газопроводов. От этого напрямую зависит дальнейшее развитие промышленности и повышение качества жизни наших граждан. С учетом ускоренных темпов реализации проектов газопроводов акиматам регионов необходимо обеспечить заблаговременную подготовку и своевременное завершение всех запланированных работ по газификации населенных пунктов", – продолжил Бектенов.

Также он считает, что можно ускорить газификацию через применение современных технологий.

"К примеру, за рубежом широко используют технологию механического соединения труб, которая позволяет в разы ускорить их прокладку. Однако для развития данной технологии у нас необходимо актуализировать национальные стандарты, так как сегодня по ним соединение труб возможно только путем сварки. В этой связи поручаю министерствам промышленности, энергетики и торговли обеспечить проведение соответствующих процедур", – озвучил премьер-министр.

По его словам, необходимо внедрение цифровых решений для учета и мониторинга потребления газа. Это позволит сократить потери, повысить прозрачность и управляемость системы.

"Поэтому поручаю компании QazaqGaz совместно с Министерством энергетики до 1 августа 2026 года обеспечить цифровой учет товарного газа по всей цепочке от производства до потребления. Важно также уделить внимание оцифровке процессов формирования потребностей и распределения сжиженного нефтяного газа на уровне регионов. Сегодня он осуществляется вручную, и такой непрозрачный механизм приводит к коррупционным рискам. Поэтому этот процесс необходимо оцифровать и сделать понятным всем участникам. Поручаю Министерству энергетики и акимам регионов в месячный срок внести конкретные предложения по автоматизации процессов распределения сжиженного газа. Общий контроль и координация за Романом Васильевичем Скляром", – сказал Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов указал министру энергетики на медленную работу по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене.