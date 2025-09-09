#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Средства Нацфонда хотят инвестировать в высокотехнологичную экономику

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:52 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал о том, на развитие каких отраслей будут делать акцент в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ заявил, что совместно с Национальным банком будет разработана Программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.

"Также будет разработан проект закона "О банках", который создаст условия для продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов, а также стимулирует привлечение свободной ликвидности банков в реальный сектор экономики", – отметил он.

Серик Жумангарин добавил, что для удвоения ВВП к 2029 году государство будет активно стимулировать высокую инвестиционную активность.

"Правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью", – перечислил Серик Жумангарин.

Общая планируемая сумма проектов "заказа на инвестиции" составит более 5 трлн тенге. Работа по анализу, структурированию и привлечению инвесторов будет проведена холдингом "Байтерек".

8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с очередным Посланием народу, поручил правительству разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
