В Мажилисе назвали сроки принятия Налогового кодекса

Депутат Дания Еспаева 11 апреля 2025 года в Мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса сообщила, что он должен уйти до 1 июля на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Она акцентировала внимание, что поправки к законопроекту будут приниматься до 15 апреля. По ее словам, второе чтение предварительно запланировано на 30 апреля.

"Осталось крайне мало времени. Сроки очень короткие, но они обязательные. Мы должны успеть выйти на первое чтение в крайний срок, чтобы, по процедуре, верхняя палата Парламента успела рассмотреть документ, и до 1 июля он должен уйти на подпись главе государства", – сказала Дания Еспаева.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения для высоких доходов.