Торговым домам могут запретить поднимать аренду чаще одного раза в год

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 23 сентября 2025 года на брифинге в правительстве рассказал о планах запретить торговым домам поднимать аренду чаще одного раза в год, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда эта норма может заработать и кого это коснется.

"Мы посчитали, что сегодня порядка 7 млн кв. м. торговых мест затронет. И она направлена на то, чтобы не было необоснованных поводов юридических и разных возможностей связывать повышение арендной платы с изменением курса валют и так далее", – заявил в ответ Арман Шаккалиев.

Такая норма, по его словам, подготовлена ведомством.

"Мы проработали с крупными субъектами торговли, объяснили суть этой новеллы и считаем, что это тоже хорошая мера, чтобы в целом обеспечить справедливое и долгосрочное планирование нашими продавцами, в том числе и при ценообразовании", – резюмировал глава МТИ.

Отмечается, что на сегодня поправки находятся на согласовании в госорганах и Минюсте.

"Как только все процедуры согласования пройдут, мы будем их выкладывать. Это может быть принято уже в этом году", – пояснили позже представители Минторговли.

