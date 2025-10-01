Освободить от уплаты НДС определенную часть производителей предлагает депутат

Мажилисмен Никита Шаталов 1 октября 2025 года в своем депутатском запросе попросил пересмотреть вопросы уплаты НДС для производителей фармацевтики в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что развитие отечественной фармацевтики – это вопрос не только экономики, но и национальной безопасности.

"В Послании главы государства прозвучала четкая цель: довести долю отечественных лекарств и медицинских изделий на внутреннем рынке до 50%. Однако действующая налоговая конструкция ставит под угрозу выполнение этой стратегической задачи. С 2026 года отечественные производители при импорте субстанций и сырья обязаны уплачивать 16% НДС. Но поставить этот налог в зачет они не смогут, так как для препаратов, реализуемых в рамках ГОБМП и ОСМС, предусмотрена нулевая ставка НДС. В результате каждый тенге уплаченного налога превращается в прямые издержки, которые автоматически ложатся на себестоимость продукции", – озвучил Шаталов.

По его словам, cитуация в коммерческом сегменте не менее удручающая: из 16% НДС к зачету идет лишь 5%, а оставшиеся 11% безвозвратно "оседают" в цене конечного продукта.

"Но цены на отечественные лекарства жестко привязаны к минимальным ценам импортных аналогов, которые ввозятся и реализуются без НДС. Таким образом, казахстанский производитель оказывается в заведомо проигрышном положении. Это ведет к неизбежному росту конечных цен на лекарства, а значит – к снижению их доступности для граждан. Дороговизна жизненно необходимых препаратов ударит по самым социально уязвимым слоям населения, обострит социальное напряжение и подорвет доверие людей к системе здравоохранения. Это не что иное, как налоговой перекос: вместо стимулирования локализации и инвестиций государственная система толкает отрасль к нерентабельности", – заявил Шаталов.

Он подчеркнул, что в других секторах – автопроме, сельхозмашиностроении, электронике – сырье освобождено от НДС, а фармацевтика, обеспечивающая жизнь и здоровье граждан, оказывается лишена аналогичной поддержки.

Депутат предложил поручить Минфину и Минздраву пересмотреть налоговую политику: освободить фармсырье от НДС и выстроить справедливые условия для конкуренции с импортом, чтобы довести долю отечественных препаратов до 50%.

26 сентября 2025 года стало известно, что разработаны правила освобождения от НДС импорта товаров в рамках ЕАЭС.