Бектенов заявил об усилении борьбы с теневой экономикой

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 7 октября 2025 года заявил, что в Казахстане активируют работу по снижению доли теневой экономики и цифровизации ключевых отраслей, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что главой государства поставлена задача снизить в текущем году долю теневой экономики в валовом внутреннем продукте до 15%. Мы должны стремиться к постоянному снижению и этого показателя.

"Нам нужна "прозрачная" экономика. Как мы видим, в данном направлении сформированы новые подходы, проводится системная работа. В целом высказанные предложения поддерживаются. Нужно активизировать работу всех госорганов и субъектов бизнеса в данном направлении. Она не должна сводиться только к переписке и отчетам. Требуются качественные и комплексные решения в экономической и налоговой устойчивости, цифровизации и упрощении ведения бизнеса. В Послании народу Казахстана президент подчеркнул, что на основе цифровизации и внедрения элементов искусственного интеллекта необходимо модернизировать все сферы экономики. Это стратегическая задача", – заявил спикер.

Бектенов озвучил, что в ряде отраслей цифровизация находится еще на недостаточном уровне. Например, в торговле, строительстве, сельском хозяйстве.

"Всем отраслевым министерствам необходимо обеспечить полноценную цифровизацию своих отраслей. В рамках цифровой трансформации экономики Комитет государственных доходов должен стать флагманом цифровизации среди государственных органов. Только системные шаги могут создать принципиально новую сервисную модель взаимоотношений государства и бизнеса. Вместе с тем реализация цифровых инициатив требует соответствующих ресурсов. В этой связи Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития необходимо в следующем году создать отдельный Центр обработки данных Комитета государственных доходов. Ряд цифровых проектов уже показали свою эффективность", – сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что важную роль в борьбе с теневой экономикой играют безналичные платежи.

"В отдельных регионах проводятся пилотные проекты с использованием цифрового тенге при строительстве авто- и железных дорог, субсидировании приобретения крупного рогатого скота и сельскохозяйственной техники, возврате НДС. Для масштабирования проекта Министерству финансов совместно с Нацбанком необходимо обеспечить использование цифрового тенге в рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов государственных холдингов. О результатах доложите мне до 1 февраля следующего года. Для внедрения автоматизированного мониторинга целевого использования займов и субсидий необходимо обеспечить интеграцию информсистем и усилить контроль", – продолжил Бектенов.

Полнота и прозрачность таможенного администрирования оказывают значительное влияние на полноту доходов республиканского бюджета, поэтому министерствам финансов и торговли необходимо усилить мониторинг экспортных и импортных операций.

"Актуализация профилей рисков и создание условий для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора" должны исключить человеческий фактор. Необходимо внедрить искусственный интеллект при анализе данных досмотра грузов. Это позволит исключить коррупционные правонарушения и ускорит процессы прохождения границы. В целом Министерству финансов совместно с Агентством по финмониторингу необходимо усилить координацию работы по противодействию теневой экономике", – сказал премьер-министр.

Бектенов поручил министрам нацэкономики и финансов ежегодно готовить расширенный доклад об эффективности мер по снижению теневой экономики с конкретными предложениями.

Для прозрачности регистрации компаний до 25 ноября предстоит внедрить автоматическую систему управления рисками. Также поручено усилить обмен данными между госорганами и финансовыми структурами, интегрировав их с платформой Smart Data Finance.

