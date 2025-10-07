В Казахстане пересмотрят стандарты организации и правила оказания медпомощи

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 7 октября 2025 года заявил, что Министерству здравоохранения предстоит пересмотреть стандарты и правила оказания медицинской помощи, чтобы сделать систему проще и удобнее для каждого пациента, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что по поручению главы государства ведется модернизация системы обязательного социального медицинского страхования, и в этом направлении проводится системная работа, которая позволит повысить доступность и качество медицинской помощи.

"Недавно был принят закон, направленный на совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования. Его реализация обеспечит поэтапный переход к единому пакету медицинской помощи и страховой модели здравоохранения. Закон позволяет не только расширить перечень оказываемых услуг и повысить их качество, но и создать условия для долгосрочной финансовой устойчивости всей системы здравоохранения. Наш приоритет – сделать систему здравоохранения прозрачной, справедливой и, главное, доступной для всех граждан", – озвучил он.

По его словам, c 2026 года местные бюджеты дополнительно охватят малообеспеченных граждан системой медицинского страхования.

"Реализация этих масштабных изменений требует четкой координации усилий. Министерству здравоохранения совместно с Министерством труда и акиматами регионов необходимо обеспечить слаженную работу по внедрению нового механизма медицинского страхования. Надо принимать во внимание обеспокоенность граждан по вопросам доступности медицинской помощи, ее качества, наличия бесплатных препаратов. Некоторые нововведения населению не совсем понятны", – дополнил Бектенов.

Он подчеркнул, что каждый казахстанец должен быть проинформирован о механизме получения медицинской помощи, о проводимой работе по ее улучшению.

"Порядок предоставления и объемы медицинской помощи детям, пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан должны остаться неизменными. С открытием новых медицинских объектов значительно расширяется доступ населения к медицинской помощи, особенно в сельской местности. Завершение в текущем году строительства 655 объектов здравоохранения позволяет охватить 1 млн жителей села первичной медико-санитарной помощью. В целом в этом году на оказание медицинской помощи выделено 3 трлн тенге из госбюджета", – озвучил Олжас Бектенов.

Он заявил, что с учетом таких значительных вложений Министерству здравоохранения необходимо обеспечить жесткий контроль за эффективным использованием средств и качеством медуслуг, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов и элементов искусственного интеллекта.

"Также министерству следует пересмотреть стандарты организации и сами правила оказания медпомощи. Для пациента надо все оптимизировать и максимально упростить. Сегодня Фонд социального медицинского страхования является ключевым звеном системы. Однако темпы трансформации его бизнес-процессов затянулись, особенно в части планирования, оплаты и закупа. В этой связи фонду необходимо существенно активизировать работу. Таким образом, трансформация системы здравоохранения требует скоординированных и неотложных действий, чтобы сделать медицинскую помощь доступной, устойчивой и отвечающей потребностям граждан", – заявил глава Кабмина.

В связи с этим он поручил до конца года завершить автоматизацию и оптимизацию работы Фонда медстрахования, а также обновить его цифровую платформу, сделав сервисы удобнее для граждан и медорганизаций.

До 1 декабря Минздрав совместно с Минкультом и Минцифры должны провести масштабную информационную кампанию о новых правилах медицинского страхования.

Акиматам и Минздраву поручено повысить качество медпомощи и обеспечить своевременную уплату страховых взносов.

