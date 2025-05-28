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Общество

Покупка жилья стоимостью более 50 млн тенге подпадет под мониторинг АФМ

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 15:32 Фото: freepik
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, в каком случае ими будет проверяться покупка квартиры, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в проект закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 28 мая 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили его в первом чтении.

Женис Елемесов отметил, что все зависит от происхождения денег на покупку жилья.

"Если вы покупаете квартиру за 51 млн тенге и у вас понятные источники происхождения денег, законные, то вопросов к вам не будет. Нотариусы и теперь данным проектом закона еще и "Правительство для граждан" должны будут предоставить информацию в наше агентство", – отметил он.

Далее эти данные, по его словам, "прогонят" через ведомственную систему управления рисками.

"Мы смотрим, откуда у него могут быть такие деньги, есть ли у него официальные источники доходов. Но если у него нет источников доходов, причем уже длительный период, то это начинает вызывать подозрение. Далее анализируется. Может, у него есть займы, помогли родственники, может была продажа другого имущества – то есть делаем анализ, законные это доходы или незаконные. Условно, может быть, он недавно выиграл тендер, где часть работ не выполнены, а деньги им получены", – пояснил Женис Елемесов.

Депутат Мурат Ергешбаев рассказал, почему было предложено подвергать мониторингу покупку жилья стоимостью более 50 млн тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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