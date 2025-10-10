Признак прогресса: когда "слышащее государство" укрепляет доверие бизнеса
В компании также отметили, что лично ощущают эти положительные изменения порой в самых неожиданных ситуациях.
"В начале года наша компания ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" была отнесена к категории "высокого риска" по новой автоматизированной системе оценки налоговых рисков Комитета государственных доходов. Это стало для нас неожиданностью, ведь мы всегда своевременно и в полном объеме уплачиваем налоги, поддерживая отрицательное сальдо (с небольшим "переплатным" запасом – на случай округлений или технических неточностей)".
Фото: Ислам Сансызбай
Отмечается, что подобные результаты нередко являются следствием работы алгоритмов, которые по своей природе стремятся к консервативной оценке. Однако последствием стало назначение плановой налоговой проверки на более поздний период года. В TuranIndustrial подчеркнули, что были уверены в прозрачности своей отчетности, но и для бизнеса, и для государства такие проверки – всегда дополнительная нагрузка на человеческие ресурсы, которых сегодня не хватает повсеместно.
"Тем более приятно было узнать, что проверка впоследствии была отменена, вероятно, после повторного анализа данных системой и региональными органами. Для нас это стало важным знаком: государство действительно слышит и реагирует – "слышащее государство" в действии".
В ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" выразили признательность сотрудникам Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и управления государственных доходов по Хромтаускому району, а также аппаратам акимов Актюбинской области и Хромтауского района за конструктивный и доброжелательный подход к бизнесу.
"Подобные примеры показывают, что цифровизация госуправления – это не только про технологии, но и про справедливость, открытость и диалог".
В компании подчеркнули, что для инвесторов именно такие случаи укрепляют уверенность в том, что Казахстан последовательно выстраивает здоровый, предсказуемый и добросовестный инвестиционный климат, где честная работа получает должное признание.
Партнерский материал