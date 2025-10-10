#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.54
629.16
6.64
Экономика и бизнес

Признак прогресса: когда "слышащее государство" укрепляет доверие бизнеса

Слышащее государство укрепляет доверие бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:51 Фото: Ислам Сансызбай
ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" – компания с иностранным участием, работающая в Актюбинской области, выступила с заявлением. По мнению их представителя, в последние годы Казахстан заметно продвинулся в создании более прозрачной и предсказуемой деловой среды.

В компании также отметили, что лично ощущают эти положительные изменения порой в самых неожиданных ситуациях.

"В начале года наша компания ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" была отнесена к категории "высокого риска" по новой автоматизированной системе оценки налоговых рисков Комитета государственных доходов. Это стало для нас неожиданностью, ведь мы всегда своевременно и в полном объеме уплачиваем налоги, поддерживая отрицательное сальдо (с небольшим "переплатным" запасом – на случай округлений или технических неточностей)".

Фото: Ислам Сансызбай

Отмечается, что подобные результаты нередко являются следствием работы алгоритмов, которые по своей природе стремятся к консервативной оценке. Однако последствием стало назначение плановой налоговой проверки на более поздний период года. В TuranIndustrial подчеркнули, что были уверены в прозрачности своей отчетности, но и для бизнеса, и для государства такие проверки – всегда дополнительная нагрузка на человеческие ресурсы, которых сегодня не хватает повсеместно.

"Тем более приятно было узнать, что проверка впоследствии была отменена, вероятно, после повторного анализа данных системой и региональными органами. Для нас это стало важным знаком: государство действительно слышит и реагирует – "слышащее государство" в действии".

В ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" выразили признательность сотрудникам Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и управления государственных доходов по Хромтаускому району, а также аппаратам акимов Актюбинской области и Хромтауского района за конструктивный и доброжелательный подход к бизнесу.

"Подобные примеры показывают, что цифровизация госуправления – это не только про технологии, но и про справедливость, открытость и диалог".

В компании подчеркнули, что для инвесторов именно такие случаи укрепляют уверенность в том, что Казахстан последовательно выстраивает здоровый, предсказуемый и добросовестный инвестиционный климат, где честная работа получает должное признание.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
17:04, 22 ноября 2024
МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
"КазМунайГаз" усиливает поддержку отечественных производителей в нефтегазовой отрасли
17:07, Сегодня
"КазМунайГаз" усиливает поддержку отечественных производителей в нефтегазовой отрасли
В Алматы стартовал Международный форум New Vision Forum 2025
15:52, Сегодня
В Алматы стартовал Международный форум New Vision Forum 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: