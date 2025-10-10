Признак прогресса: когда "слышащее государство" укрепляет доверие бизнеса

ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" – компания с иностранным участием, работающая в Актюбинской области, выступила с заявлением. По мнению их представителя, в последние годы Казахстан заметно продвинулся в создании более прозрачной и предсказуемой деловой среды.

В компании также отметили, что лично ощущают эти положительные изменения порой в самых неожиданных ситуациях.

"В начале года наша компания ТОО "TuranIndustrial (ТуранИндастриал)" была отнесена к категории "высокого риска" по новой автоматизированной системе оценки налоговых рисков Комитета государственных доходов. Это стало для нас неожиданностью, ведь мы всегда своевременно и в полном объеме уплачиваем налоги, поддерживая отрицательное сальдо (с небольшим "переплатным" запасом – на случай округлений или технических неточностей)".

Фото: Ислам Сансызбай

Отмечается, что подобные результаты нередко являются следствием работы алгоритмов, которые по своей природе стремятся к консервативной оценке. Однако последствием стало назначение плановой налоговой проверки на более поздний период года. В TuranIndustrial подчеркнули, что были уверены в прозрачности своей отчетности, но и для бизнеса, и для государства такие проверки – всегда дополнительная нагрузка на человеческие ресурсы, которых сегодня не хватает повсеместно.

"Тем более приятно было узнать, что проверка впоследствии была отменена, вероятно, после повторного анализа данных системой и региональными органами. Для нас это стало важным знаком: государство действительно слышит и реагирует – "слышащее государство" в действии".