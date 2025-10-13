Может ли ИП стать безработным и получить господдержку? В Минтруда Казахстана дали ответ

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 13 октября 2025 года рассказали, может ли индивидуальный предприниматель (ИП) зарегистрироваться в качестве безработного и получить меры господдержки, сообщает Zakon.kz.

Как напомнила главный эксперт Департамента занятости населения МТСЗН РК Жадыра Оразбаева, согласно Социальному кодексу РК, индивидуальные предприниматели не могут зарегистрироваться в качестве безработного, так как они относятся к занятым лицам.

"Однако, несмотря на это, индивидуальные предприниматели, срок государственной регистрации которых составляет менее 3 лет, также, как и безработные лица, могут участвовать в активных мерах содействия занятости", – пояснила она.

В частности, как уточнила спикер, ИП могут:

пройти обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес",

получить безвозмездные государственные гранты на реализацию стартового бизнес-проекта в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) при наличии социальной категории.

"Кроме того, вне зависимости от срока государственной регистрации в налоговых органах на платформе skills.enbek.kz им доступны курсы по востребованным квалификациям на рынке труда". Жадыра Оразбаева

Также, как отметила главный эксперт департамента Минтруда, индивидуальные предприниматели в качестве работодателя могут:

организовать профессиональное обучение безработных граждан с получением средств из государственного бюджета на образовательные услуги,

создавать специальные рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью с получением субсидий в размере 300 МРП (1 179 600 тенге) от государства на возмещение затрат, связанных с оснащением рабочего места.

"Вместе с тем они имеют право принимать участие в организации субсидируемых государством рабочих мест с целью обеспечения временной занятости безработных граждан". Жадыра Оразбаева

Ранее в Минтруда сообщили, что с 20 октября 2025 года в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства.