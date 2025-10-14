Меньше сырой нефти начал продавать Казахстан

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 14 октября 2025 года на заседании правительства озвучил статистические данные в сфере оптовой торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, показатели оптовой торговли в стране выросли.

"В структуре отрасли оптовая торговля занимает 66,4. Ее объем составил более 35,1 трлн тенге, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", – сказал Шаккалиев.

Министр уточнил, что основной рост обеспечили сырьевые непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, доля которых занимает порядка 82%.

"При этом отмечается незначительное сокращение в сентябре объемов реализации сырой нефти и природного газа. Но эти объемы будут восполнены в следующих месяцах", – заключил Шаккалиев.

