Кого может коснуться массовое закрытие бизнеса в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве заявил, что около 300 тысяч компаний закроются из-за прекращения схем дробления бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, готово ли правительство к возможному массовому закрытию бизнеса и как оно относится к мнению экспертов о том, что часть предпринимателей могут релоцировать компании в Узбекистан.

Азамат Амрин ответил, что закрытие бизнеса действительно ожидается, однако оно коснется в первую очередь тех, кто занимался искусственным дроблением компаний.

"Мы об этом сразу говорили. Закрываться будут те, кто дробился, потому что теперь не будет правовых оснований для этого. Мы видим по отчетности всю цепочку – от импорта до конечного потребителя, когда товар продается физическому лицу. Часто один и тот же налогоплательщик оформлял на своих работников отдельные компании и показывал одинаковые цифры из года в год. Или, наоборот, дробление шло снизу – доходили до порога по НДС и создавали новую фирму", – дополнил вице-министр.

По его словам, теперь по основным видам деятельности, где чаще всего происходило дробление, порог, наоборот, повышен.

"Сейчас упрощенная декларация предусматривает лимит в 187 млн тенге, при этом предприниматель должен быть плательщиком НДС. Ранее, когда лимит составлял 83 млн тенге, компании, достигнув этой суммы, открывали новые юрлица. Теперь установлен общий порог в 2 млрд 350 млн тенге без необходимости регистрации в качестве плательщика НДС. То есть нет нужды дробиться – можно объединить бизнес в одну компанию. Поэтому да, часть компаний уйдет. По нашим предварительным расчетам, порядка 300 тысяч предприятий закроются, так как больше не будет экономического смысла в их существовании. Зато создаются более прозрачные и выгодные условия для добросовестного бизнеса", – пояснил Азамат Амрин.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что опасения о возможном уходе бизнеса в тень из-за тотального контроля не подтвердились.