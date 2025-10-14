#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Экономика и бизнес

Минфин: Данные о валютных операциях передаются через защищенные каналы, утечки исключены

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 14:01 Фото: freepik
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 октября 2025 заявил, что передача информации о валютных операциях между Нацбанком и Комитетом госдоходов направлена на борьбу с оттоком капитала и не нарушает банковскую тайну, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты задали вопрос о новом приказе Минфина, согласно которому данные о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов будут передаваться между Национальным банком и Комитетом государственных доходов. Формально цель документа – борьба с выводом капитала, однако журналисты отметили, что на практике к банковской информации получают доступ сразу несколько ведомств, и поинтересовались, как Минфин намерен предотвратить возможные утечки данных.

Ержан Биржанов пояснил, что взаимодействие между ведомствами в рамках валютного контроля и ранее существовало, а с внедрением нового Налогового кодекса обновляются соответствующие подзаконные акты.

"У нас есть совместный документ Нацбанка и Комитета госдоходов – это правила снятия наличных средств субъектами предпринимательства. Для малого бизнеса установлен лимит в 50 млн тенге, для крупного – 150 млн. Эти требования выдвигают не налоговые органы, а сами банки. Если клиент превышает лимит, банк запрашивает пояснение: на какие цели нужны деньги – заработная плата, закупка товаров и так далее, прикладывает подтверждающие материалы и направляет сигнал нам, чтобы уточнить, ведет ли налогоплательщик реальную деятельность и уплачивает ли налоги. Мы в данном случае лишь предоставляем информацию. Никакой передачи банковской тайны здесь нет – все направлено на повышение эффективности совместной работы", – отметил вице-министр финансов.

Отвечая на вопрос о сохранности данных, он подчеркнул, что передача информации осуществляется через защищенные каналы связи.

"Все данные проходят через единый защищенный шлюз и контролируются государством. Использование информации внутри ведомств ограничено служебными полномочиями. Существуют так называемые "красные флажки" – система отслеживает любые попытки несанкционированного копирования или пересылки документов", – пояснил Биржанов.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин подчеркнул, что сохранность данных обеспечивается законом – за разглашение банковской тайны предусмотрена уголовная ответственность.

13 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане продолжат отслеживать валютные сделки свыше 50 тыс. долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Мы просто не видим их: эксперт назвала реальное количество пациентов с диабетом
14:56, Сегодня
Мы просто не видим их: эксперт назвала реальное количество пациентов с диабетом
Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов
11:59, Сегодня
Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов
В Казахстане списали долги на 180 млрд тенге
12:40, Сегодня
В Казахстане списали долги на 180 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: