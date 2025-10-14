Минфин: Данные о валютных операциях передаются через защищенные каналы, утечки исключены

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 октября 2025 заявил, что передача информации о валютных операциях между Нацбанком и Комитетом госдоходов направлена на борьбу с оттоком капитала и не нарушает банковскую тайну, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты задали вопрос о новом приказе Минфина, согласно которому данные о валютных операциях свыше 50 тыс. долларов будут передаваться между Национальным банком и Комитетом государственных доходов. Формально цель документа – борьба с выводом капитала, однако журналисты отметили, что на практике к банковской информации получают доступ сразу несколько ведомств, и поинтересовались, как Минфин намерен предотвратить возможные утечки данных.

Ержан Биржанов пояснил, что взаимодействие между ведомствами в рамках валютного контроля и ранее существовало, а с внедрением нового Налогового кодекса обновляются соответствующие подзаконные акты.

"У нас есть совместный документ Нацбанка и Комитета госдоходов – это правила снятия наличных средств субъектами предпринимательства. Для малого бизнеса установлен лимит в 50 млн тенге, для крупного – 150 млн. Эти требования выдвигают не налоговые органы, а сами банки. Если клиент превышает лимит, банк запрашивает пояснение: на какие цели нужны деньги – заработная плата, закупка товаров и так далее, прикладывает подтверждающие материалы и направляет сигнал нам, чтобы уточнить, ведет ли налогоплательщик реальную деятельность и уплачивает ли налоги. Мы в данном случае лишь предоставляем информацию. Никакой передачи банковской тайны здесь нет – все направлено на повышение эффективности совместной работы", – отметил вице-министр финансов.

Отвечая на вопрос о сохранности данных, он подчеркнул, что передача информации осуществляется через защищенные каналы связи.

"Все данные проходят через единый защищенный шлюз и контролируются государством. Использование информации внутри ведомств ограничено служебными полномочиями. Существуют так называемые "красные флажки" – система отслеживает любые попытки несанкционированного копирования или пересылки документов", – пояснил Биржанов.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин подчеркнул, что сохранность данных обеспечивается законом – за разглашение банковской тайны предусмотрена уголовная ответственность.

13 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане продолжат отслеживать валютные сделки свыше 50 тыс. долларов.