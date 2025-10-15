#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Экономика и бизнес

Депутат потребовал вернуть бизнесу зависшие миллиарды по НДС

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:45 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов 15 октября 2025 года призвал обратить внимание на проблемы с возвратом НДС предпринимателям. По его словам, поддержка государства должна быть направлена не на сырьевые корпорации, а на тех, кто создает рабочие места, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он адресовал заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину. Мажилисмен отметил, что в адрес партии Amanat поступают многочисленные обращения от предпринимателей, касающиеся вопроса возврата НДС.

"В частности, в партию обратились представители компании, которая более десяти лет работает на внутреннем и внешнем рынках, производит сертифицированную продукцию – муку, макароны, крупы, кондитерские изделия, обеспечивает свыше 50 рабочих мест, платит налоги, экспортирует, ведет прозрачную бухгалтерию. И, по данным КГД, находится в низкой зоне риска. Однако уже пятый год подряд компания не может вернуть переплату по НДС из бюджета. Сумма – более 85 млн тенге. Все необходимые декларации и проверки пройдены, подано более десяти заявлений. И все безрезультатно. В ответ – постоянные повторные запросы, формальные отказы, ссылки на ошибки у поставщиков – вплоть до пятого звена в цепочке. Система попросту "застряла", – заявил Дюсенбай Турганов.

Он отметил, что это не единичный случай, и подобные обращения поступают из разных регионов.

"Производители и экспортеры месяцами, а то и годами, не могут вернуть свои средства. Возврат блокируется по причинам, к которым заявитель не имеет никакого отношения. Что говорит бизнес? А бизнес говорит: "Мы не просим льгот – мы просим вернуть то, что нам положено по закону. Мы свои обязательства выполнили – теперь пусть государство выполнит свои". Между тем практика ежегодной приостановки возврата НДС только накапливает нагрузку на следующий бюджетный год. По данным Высшей аудиторской палаты, в 2024 году объем невозвращенного НДС составил почти 592 млрд тенге. Очевидно, что это подрывает доверие к самой системе налогового администрирования, ограничивает ликвидность бизнеса и вредит инвестиционному климату. Особенно, когда речь идет о предприятиях, работающих "в белую" и поддерживающих экспорт", – дополнил Дюсенбай Турганов.

С его слов, особенно это тревожит малых и средних экспортеров, которые только выходят на внешние рынки. Для них каждая отсрочка возврата налогов – это реальная потеря оборотных средств.

"Мы считаем, что приоритетная поддержка должна быть именно у таких компаний – не у крупных сырьевых гигантов, а у тех, кто продвигает отечественную продукцию на внешние рынки, создает рабочие места и развивает переработку", – сказал мажилисмен.

В связи с этим депутат предложил поручить Комитету государственных доходов в течение 15 рабочих дней принять меры по возврату НДС либо представить официальное заключение с указанием причин задержки, а также создать при КГД оперативную рабочую группу для урегулирования накопленных просрочек и установить срок рассмотрения заявлений, находящихся в системе более года, не более 30 календарных дней.

"Считаю, что возврат НДС – это не привилегия. Это обязанность государства перед добросовестным бизнесом. Когда компания годами не может вернуть свои деньги – это уже вопрос не налогов, это вопрос справедливости. Просим рассмотреть данный запрос и представить официальный ответ в установленные сроки", – озвучил он.

Ранее депутат Мажилиса Наталья Дементьева направила депутатский запрос с предложением усилить государственный контроль за деятельностью реабилитационных центров для зависимых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
11:47, 08 октября 2025
Депутат Абенов: Законодательство было выстроено под бизнес-лобби
Нельзя все взваливать на учителей: депутат предлагает вернуть школьных инспекторов
15:05, Сегодня
Нельзя все взваливать на учителей: депутат предлагает вернуть школьных инспекторов
Пересмотреть подходы к мясному рынку призывает депутат
14:52, Сегодня
Пересмотреть подходы к мясному рынку призывает депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: