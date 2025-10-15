Депутат потребовал вернуть бизнесу зависшие миллиарды по НДС

Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов 15 октября 2025 года призвал обратить внимание на проблемы с возвратом НДС предпринимателям. По его словам, поддержка государства должна быть направлена не на сырьевые корпорации, а на тех, кто создает рабочие места, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он адресовал заместителю премьер-министра – министру национальной экономики Серику Жумангарину. Мажилисмен отметил, что в адрес партии Amanat поступают многочисленные обращения от предпринимателей, касающиеся вопроса возврата НДС.

"В частности, в партию обратились представители компании, которая более десяти лет работает на внутреннем и внешнем рынках, производит сертифицированную продукцию – муку, макароны, крупы, кондитерские изделия, обеспечивает свыше 50 рабочих мест, платит налоги, экспортирует, ведет прозрачную бухгалтерию. И, по данным КГД, находится в низкой зоне риска. Однако уже пятый год подряд компания не может вернуть переплату по НДС из бюджета. Сумма – более 85 млн тенге. Все необходимые декларации и проверки пройдены, подано более десяти заявлений. И все безрезультатно. В ответ – постоянные повторные запросы, формальные отказы, ссылки на ошибки у поставщиков – вплоть до пятого звена в цепочке. Система попросту "застряла", – заявил Дюсенбай Турганов.

Он отметил, что это не единичный случай, и подобные обращения поступают из разных регионов.

"Производители и экспортеры месяцами, а то и годами, не могут вернуть свои средства. Возврат блокируется по причинам, к которым заявитель не имеет никакого отношения. Что говорит бизнес? А бизнес говорит: "Мы не просим льгот – мы просим вернуть то, что нам положено по закону. Мы свои обязательства выполнили – теперь пусть государство выполнит свои". Между тем практика ежегодной приостановки возврата НДС только накапливает нагрузку на следующий бюджетный год. По данным Высшей аудиторской палаты, в 2024 году объем невозвращенного НДС составил почти 592 млрд тенге. Очевидно, что это подрывает доверие к самой системе налогового администрирования, ограничивает ликвидность бизнеса и вредит инвестиционному климату. Особенно, когда речь идет о предприятиях, работающих "в белую" и поддерживающих экспорт", – дополнил Дюсенбай Турганов.

С его слов, особенно это тревожит малых и средних экспортеров, которые только выходят на внешние рынки. Для них каждая отсрочка возврата налогов – это реальная потеря оборотных средств.

"Мы считаем, что приоритетная поддержка должна быть именно у таких компаний – не у крупных сырьевых гигантов, а у тех, кто продвигает отечественную продукцию на внешние рынки, создает рабочие места и развивает переработку", – сказал мажилисмен.

В связи с этим депутат предложил поручить Комитету государственных доходов в течение 15 рабочих дней принять меры по возврату НДС либо представить официальное заключение с указанием причин задержки, а также создать при КГД оперативную рабочую группу для урегулирования накопленных просрочек и установить срок рассмотрения заявлений, находящихся в системе более года, не более 30 календарных дней.

"Считаю, что возврат НДС – это не привилегия. Это обязанность государства перед добросовестным бизнесом. Когда компания годами не может вернуть свои деньги – это уже вопрос не налогов, это вопрос справедливости. Просим рассмотреть данный запрос и представить официальный ответ в установленные сроки", – озвучил он.

