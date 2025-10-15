#АЭС в Казахстане
Общество

Депутат заявила о росте числа людей с психическими расстройствами из-за наркотиков

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 16:34 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Наталья Дементьева 15 октября 2025 года направила депутатский запрос с предложением усилить государственный контроль за деятельностью реабилитационных центров для зависимых, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что, по данным информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных", на 1 марта 2025 года в Казахстане на динамическом наблюдении состояли более 109 тысяч людей с психическими и поведенческими расстройствами (ППР), связанными с употреблением психоактивных веществ. Из них порядка 100 тысяч человек с алкогольной зависимостью, более 18 000 человек с наркозависимостью, в том числе дети – 173.

"При этом общее число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ превысило 200 тысяч человек. Наблюдается устойчивый рост заболеваемости. Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами без употребления психоактивных веществ в 2024 году выросла на 4,6% по сравнению с 2023 годом. Число пациентов с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления новых психоактивных веществ за год увеличилось на 20%. Эти данные свидетельствуют о нарастающей психонаркологической нагрузке на систему здравоохранения и социальной защиты страны", – озвучила депутат.

Она предложила усовершенствовать систему помощи людям с психическими и поведенческими зависимостями, повысить законность и эффективность работы реабилитационных программ, а также:

  • Ввести обязательное лицензирование деятельности всех частных реабилитационных центров, оказывающих услуги лицам с химическими и нехимическими зависимостями, включая социальную и психологическую реабилитацию.
  • Разработать и утвердить стандарты и методические рекомендации по социальной и психологической реабилитации лиц с зависимостями, независимо от формы собственности организаций.
  • Создать межведомственную Рабочую группу с участием Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства внутренних дел, представителей частного сектора, НПО и экспертного сообщества, по вопросам регулирования и интеграции частных центров в государственную систему помощи зависимым лицам.
  • Включить прошедших комплексную медицинскую и социальную реабилитацию лиц с зависимостями в программы трудоустройства, профессионального обучения и поддержки занятости, как одной из форм устойчивой социальной интеграции.
  • Расширить программы динамического и консультативного наблюдения, а также работы Молодежных центров здоровья в части профилактики и раннего выявления зависимостей среди молодежи.
  • Обеспечить единый государственный подход к мониторингу качества и объема предоставляемых услуг, включая создание открытой базы данных лицензированных реабилитационных учреждений.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести ответственность за распространение противоправного контента.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
