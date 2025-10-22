Решение по "запретительному списку" объяснили в Минфине

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года объяснил, почему в Казахстане решили отказаться от списка видов бизнеса, которым будет запрещено подавать декларацию в упрощенном формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что было такое предложение и оно анализировалось, обсуждалось в обществе.

"Мы "Слышащее" государство, поэтому мы должны обсуждать. Понятно, что предложили, обсудили, пришли к общему знаменателю. Мы провели большой анализ. Там было 1111 видов деятельности, ОКЭДов. Проанализировали все эти виды деятельности, в основном получается, что бизнес малый работает с физическими лицами, поэтому было принято решение оставить только 44 запретительных вида деятельности", – пояснил министр.

По его словам, в этот список вошли лицензионная, подакцизная продукция, нефтепереработка.

24 сентября 2025 года депутат Айтуар Кошмамбетов заявил, что "запретный список" видов деятельности в рамках Общегосударственного классификатора (ОКЭД) необходимо пересмотреть.