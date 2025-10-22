#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

Решение по "запретительному списку" объяснили в Минфине

тенге, курс валют, бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 10:47 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года объяснил, почему в Казахстане решили отказаться от списка видов бизнеса, которым будет запрещено подавать декларацию в упрощенном формате, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что было такое предложение и оно анализировалось, обсуждалось в обществе.

"Мы "Слышащее" государство, поэтому мы должны обсуждать. Понятно, что предложили, обсудили, пришли к общему знаменателю. Мы провели большой анализ. Там было 1111 видов деятельности, ОКЭДов. Проанализировали все эти виды деятельности, в основном получается, что бизнес малый работает с физическими лицами, поэтому было принято решение оставить только 44 запретительных вида деятельности", – пояснил министр.

По его словам, в этот список вошли лицензионная, подакцизная продукция, нефтепереработка.

24 сентября 2025 года депутат Айтуар Кошмамбетов заявил, что "запретный список" видов деятельности в рамках Общегосударственного классификатора (ОКЭД) необходимо пересмотреть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
17:27, 27 ноября 2024
Глава Минфина объяснил, почему в 2024 году собрали мало налогов
Какой курс тенге заложило правительство в трехлетний бюджет
10:34, Сегодня
Какой курс тенге заложило правительство в трехлетний бюджет
Все дело в спецоперации: глава Минфина объяснил скопление фур на границе с Кыргызстаном
16:35, 22 августа 2023
Все дело в спецоперации: глава Минфина объяснил скопление фур на границе с Кыргызстаном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: