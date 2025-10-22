Бектенов: Мы считаем, что показатели запланированного развития экономики находятся в оптимальном балансе

22 октября на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК рассматривали проекты законов о республиканском бюджете на 2026-2028 годы и об объемах трансфертов, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания депутат Берик Бейсенгалиев задал вопрос премьер-министру Олжасу Бектенову касательно факторов, повлиявших на снижение запланированных темпов роста экономики на следующие три года и конкретных мер, предусмотренных правительством для поддержания устойчивости экономики, недопущения спада в реальном секторе и сохранения занятости населения.

"Мы действительно придерживаемся консервативного подхода при планировании бюджета. За последние три года наша экономика показывает стабильный рост: в 2023 году – 5,1%, в 2024 – 5%. В текущем году темпы роста также высокие. В целом, средний темп роста мировой экономики составляет 3%", – отметил Бектенов.

Если же, по его словам, посмотреть на крупных соседей Казахстана, важных для республики стран, то их экономики также замедляются.

"Мы, как правительство, прилагаем все усилия для обеспечения стабильного, динамичного роста экономики. Как вы знаете, по линии холдинга "Байтерек" запущена масштабная программа на общую сумму 8 трлн тенге, направленная на запуск важных инфраструктурных и индустриальных проектов. В портфеле есть и другие комплексные меры. Думаем, что их принятие обеспечит соответствующие темпы развития", – продолжил премьер.

Также в этом году будут запущены в общей сложности 190 промышленных проектов, общая стоимость которых превысит 1,5 трлн тенге.

"Если говорить обо всех отраслях, то на сегодня реализуется 1681 крупный проект. В рамках данных проектов будет создано около 40 тыс. постоянных рабочих мест. Наряду с ростом для нас очень важна макроэкономическая стабильность. Прежде всего, необходимо принимать меры по сдерживанию инфляции. По итогам сентября уровень инфляции составил 12,9%. На наш взгляд, это очень высокий показатель, и его необходимо снижать. Совместно с Национальным банком разрабатываем соответствующий План мероприятий. По его готовности в ближайшее время опубликуем документ для общественности. Учитывая все эти факторы, считаем, что показатели запланированного темпа развития находятся в оптимальном балансе", – отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

Депутаты Мажилиса приняли трехлетний бюджет страны. Документ направлен на рассмотрение Сената.