Не приведет ли заморозка коммунальных тарифов к новым авариям, ответил Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года прокомментировал временную заморозку коммунальных тарифов, отметив, что меры помогут сдержать инфляцию, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты выразили опасения, что заморозка цен может привести к продолжению износа инфраструктуры и новым авариям.

"Есть опасения, естественно. Но в данном случае мы же не сказали жестко, что не будем повышать. Мы взяли, опять-таки, лаг по времени. Здесь я говорил, что в сентябре еще мы приняли решение: повышение некоторых тарифов развести по времени, увеличить срок действия инвестиционных программ. Поскольку тарифное подразделение находится в Министерстве национальной экономики, соответствующее поручение я уже дал. Еще в сентябре месяце", – ответил Жумангарин.

Он отметил, что все нововведения вступили в силу с 1 октября, и их влияние на уровень инфляции станет заметно уже в ноябре.

"Но в целом вместо 1,32 (процентного пункта. – Прим. ред.) вклада в инфляцию по итогам года весь сектор тарифный даст 0,25. Это серьезное подспорье в том, чтобы остановить инфляцию. При этом мы основную работу выполнили. Порядка 650 млрд инвестиций мы в коммунальный сектор привлекли. Цифры мне разные называют, но где-то около 8,5 тыс. километров инфраструктуры отремонтировали. Тарифы на магистральную железнодорожную сеть два раза по 24% мы подняли. В этом году впервые подняли цены на оптовый газ на 33%. Поэтому основные моменты, которые мы планировали выполнить, они уже прошли. Здесь речь идет именно о коммунальном секторе", – дополнил он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года не будут повышать тарифы на коммунальные услуги в рамках мер по сдерживанию инфляции. Позже в пресс-службе правительства заявили, что повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостанавливается с 16 октября до конца 1 квартала 2026 года.