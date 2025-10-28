Казахстанский уран могут начать продавать атомным станциям Финляндии
Фото: pexels
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 28 октября 2025 года рассказал о планах экспорта казахстанского урана, передает корреспондент Zakon.kz.
Алмасадам Саткалиев раскрыл смысл подписываемых сегодня документов с финскими коллегами.
"Обсуждаются возможности поставок казахстанского урана покупателям – атомным станциям Финляндии. Казахстан всегда заинтересован увеличить наши международные рынки, мы всегда предлагаем и нашим партнерам рассмотреть, возможно, покупки казахстанского урана. Мы предложим нашим коллегам", – добавил он.
Ранее, по его словам, власти Финляндии выражали серьезную заинтересованность в этом.
"Этот визит очень хорошая возможность провести практические переговоры по объемам и возможностям таких поставок", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.
28 октября 2025 года в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Это его первый официальный визит в Казахстан в качестве президента Финляндии.
