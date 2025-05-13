В МСХ опровергли передачу земель Китаю: Исключительно для наших фермеров

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 13 мая 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о том, что Казахстан якобы передаст земли Китаю, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров отметил, что этим вопросом занимается Комитет по управлению земельными ресурсами.

"Мы держим ситуацию на контроле. Согласно Земельному кодексу, иностранцам земли не предоставляются, в том числе в аренду. В этой связи хочу отметить, что распространяемая в Сети информация является фейковой. Никакие земли никому не передаются – на них работают исключительно наши фермеры", – озвучил глава МСХ. Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил, повлияет ли сокращение посевов пшеницы на объемы муки и хлеба на внутреннем рынке Казахстана.



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