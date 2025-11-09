#Народный юрист
Экономика и бизнес

Россия пообещала помочь казахстанским автоперевозчикам после новых ограничений

Серик Жумангарин, Астана, Россия, комиссия, автоперевозки , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 22:35 Фото: МНЭ РК
В Астане 9 ноября состоялось XXVI заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.

В повестке – широкий круг экономических вопросов, однако одним из ключевых стал запрос казахстанской стороны о решении проблем, с которыми столкнулись отечественные автоперевозчики после изменений в российском миграционном законодательстве.

С 1 января 2025 года срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Это осложнило работу казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки. Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным предложила вернуть прежний 180-дневный срок.

Российская сторона в ответ выразила готовность содействовать скорейшему урегулированию этого вопроса.

Кроме миграционных ограничений, стороны обсудили транспортное взаимодействие, включая рост железнодорожных перевозок после ввода вторых путей на участке Достык – Мойынты и перспективы развития маршрута Китай – Европа – Китай. Также достигнута договоренность по продвижению международного транспортного коридора "Север – Юг".

Отдельный блок переговоров был посвящен аграрному сотрудничеству: стороны договорились о совместных научных проектах по выведению новых сортов сельхозкультур и расширении взаимной торговли. Россия выразила готовность снять фитосанитарные ограничения на ввоз казахстанских семян льна и чечевицы.

По итогам заседания подписан протокол. Следующая встреча Межправкомиссии пройдет в 2026 году в Омске.

Ранее сообщалось, что Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в области авиационной безопасности.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
