Экономика и бизнес

"Коридор устойчивости": правительство Казахстана берет инфляцию под контроль

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:33 Фото: pixabay
Замедление инфляции в октябре до 12,6% стало первым ощутимым результатом экономических решений правительства Казахстана, направленных на то, чтобы адаптационный период реформ прошел без шоков для граждан и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Управляемое замедление

Ключевую роль в стабилизации сыграли меры в тарифном и топливном сегменте, налоговая амнистия и поддержка внутреннего спроса.

За последний год Казахстан пережил активную фазу экономических реформ: пересмотр тарифной политики, налоговое обновление, либерализация энергетического и топливного рынков. В октябре произошел первый переломный момент – инфляция снизилась с 12,9% до 12,6%.

Это снижение на 0,3 процентного пункта – скромное, на первый взгляд, но принципиально важное для понимания направления экономической динамики. Главный вклад в замедление внес тарифный сектор.

По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги снизились на 0,8% за месяц, впервые показав отрицательную динамику за год. Это стало прямым результатом моратория на повышение коммунальных тарифов и цен на топливо, вступившего в силу 16 октября.

Такой подход стал своеобразным "коридором устойчивости": государство не вернулось к ручному управлению, но временно ограничило ценовые колебания, чтобы дать экономике возможность адаптироваться.

Речь идет не о заморозке реформ, а об управляемом замедлении – шаге, который защищает граждан от скачков расходов и дает бизнесу время перестроить издержки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:33
МВФ прогнозирует замедление роста в Центральной Азии до 4% и отдельно говорит о Казахстане

Тарифы и доверие: социальная стабилизация без отката

Мораторий на повышение тарифов продлен до конца первого квартала 2026 года. Этот шаг стал "якорем предсказуемости" – важным сигналом для населения и бизнеса, что государство контролирует траекторию реформ.

В то же время в правительстве неоднократно подчеркивали: работы по модернизации коммунальной инфраструктуры не остановлены. Оптимизация издержек естественных монополий позволяет удерживать тарифы без ущерба для инвестиций в обновление сетей.

На сегодняшний день это яркий пример баланса между социальной защитой и рыночной дисциплиной, который в долгосрочной перспективе создает условия для возвращения к управляемому росту тарифов уже после стабилизации инфляции, в пределах 5-6% год к году.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:33
В Казахстане началось замедление инфляции: комментарии зарубежных экспертов

Контроль над ГСМ и продовольствием

Не менее значимым элементом пакета стало ограничение роста цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Сегмент ГСМ традиционно формирует до 20% себестоимости в транспортной и продовольственной логистике, и его стабилизация напрямую влияет на уровень цен на рынке.

Поэтому введение временного моратория позволило предотвратить рост издержек, а значит, и вторичных инфляционных эффектов.

Параллельно удвоено финансирование стабилизационных фондов продовольствия и расширена поддержка сельхозпроизводителей. Такой подход не просто "гасит" цены на прилавках, но стимулирует рост внутреннего предложения, повышая долю отечественных продуктов в торговле. Именно таким образом выстраивается новая логика продовольственной безопасности – не через ограничение, а через расширение производства.

Налоговая мягкость и бизнес-доверие

С 2026 года Казахстан перейдет на новый Налоговый кодекс. Но уже сейчас правительство заложило мягкий переход для субъектов микро и малого бизнеса. Так, до 1 апреля 2026 года такие компании могут уплатить основной долг без штрафов и пеней, а проверки и камеральный контроль отменяются.

Это решение создает атмосферу доверия и дает возможность микро и малому бизнесу начать "с чистого листа". Дополнительно сохранен упрощенный налоговый режим для предпринимателей, что снижает административную нагрузку и стимулирует самозанятость.

Как подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов, главным ориентиром правительства остается благосостояние каждого казахстанца как основной показатель успешного развития страны. Эта логика, основанная на доверии и последовательности, становится ключевой в новой экономической модели.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:33
Инфляция в РК начнет снижаться в начале 2026 года – Bank of America

Ипотека и поддержка спроса

В октябре правительство также расширило программы льготной ипотеки. Объем финансирования проектов "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" увеличен вдвое – до 500 млрд тенге, а программа "Әскери баспана" возобновлена. Для строительного сектора это означает новые заказы, для семей – уверенность в доступности жилья, а для экономики – стимул потребительского спроса.

Снижение инфляции на 0,3 п.п. – лишь первый эффект. В правительстве ожидают, что в 2026 году инфляция снизится до 9-11%.

Сдерживание тарифов, контроль над топливом, поддержка МСБ и продовольственного рынка создают условия для управляемой стабилизации без дефицитов и резких коррекций. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что "главная цель экономических реформ – не просто рост ВВП, а повышение благосостояния граждан и предсказуемость будущего". И октябрьский результат стал наглядным подтверждением того, что этот курс работает.

Ранее мы рассказали, почему в Алматы самая низкая инфляция из всех городов Казахстана.

Айсулу Омарова
