"Коридор устойчивости": правительство Казахстана берет инфляцию под контроль

Замедление инфляции в октябре до 12,6% стало первым ощутимым результатом экономических решений правительства Казахстана, направленных на то, чтобы адаптационный период реформ прошел без шоков для граждан и бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Управляемое замедление

Ключевую роль в стабилизации сыграли меры в тарифном и топливном сегменте, налоговая амнистия и поддержка внутреннего спроса.

За последний год Казахстан пережил активную фазу экономических реформ: пересмотр тарифной политики, налоговое обновление, либерализация энергетического и топливного рынков. В октябре произошел первый переломный момент – инфляция снизилась с 12,9% до 12,6%.

Это снижение на 0,3 процентного пункта – скромное, на первый взгляд, но принципиально важное для понимания направления экономической динамики. Главный вклад в замедление внес тарифный сектор.

По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги снизились на 0,8% за месяц, впервые показав отрицательную динамику за год. Это стало прямым результатом моратория на повышение коммунальных тарифов и цен на топливо, вступившего в силу 16 октября.

Такой подход стал своеобразным "коридором устойчивости": государство не вернулось к ручному управлению, но временно ограничило ценовые колебания, чтобы дать экономике возможность адаптироваться.

Речь идет не о заморозке реформ, а об управляемом замедлении – шаге, который защищает граждан от скачков расходов и дает бизнесу время перестроить издержки.

Тарифы и доверие: социальная стабилизация без отката

Мораторий на повышение тарифов продлен до конца первого квартала 2026 года. Этот шаг стал "якорем предсказуемости" – важным сигналом для населения и бизнеса, что государство контролирует траекторию реформ.

В то же время в правительстве неоднократно подчеркивали: работы по модернизации коммунальной инфраструктуры не остановлены. Оптимизация издержек естественных монополий позволяет удерживать тарифы без ущерба для инвестиций в обновление сетей.

На сегодняшний день это яркий пример баланса между социальной защитой и рыночной дисциплиной, который в долгосрочной перспективе создает условия для возвращения к управляемому росту тарифов уже после стабилизации инфляции, в пределах 5-6% год к году.

Контроль над ГСМ и продовольствием

Не менее значимым элементом пакета стало ограничение роста цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Сегмент ГСМ традиционно формирует до 20% себестоимости в транспортной и продовольственной логистике, и его стабилизация напрямую влияет на уровень цен на рынке.

Поэтому введение временного моратория позволило предотвратить рост издержек, а значит, и вторичных инфляционных эффектов.

Параллельно удвоено финансирование стабилизационных фондов продовольствия и расширена поддержка сельхозпроизводителей. Такой подход не просто "гасит" цены на прилавках, но стимулирует рост внутреннего предложения, повышая долю отечественных продуктов в торговле. Именно таким образом выстраивается новая логика продовольственной безопасности – не через ограничение, а через расширение производства.

Налоговая мягкость и бизнес-доверие

С 2026 года Казахстан перейдет на новый Налоговый кодекс. Но уже сейчас правительство заложило мягкий переход для субъектов микро и малого бизнеса. Так, до 1 апреля 2026 года такие компании могут уплатить основной долг без штрафов и пеней, а проверки и камеральный контроль отменяются.

Это решение создает атмосферу доверия и дает возможность микро и малому бизнесу начать "с чистого листа". Дополнительно сохранен упрощенный налоговый режим для предпринимателей, что снижает административную нагрузку и стимулирует самозанятость.

Как подчеркнул премьер-министр Олжас Бектенов, главным ориентиром правительства остается благосостояние каждого казахстанца как основной показатель успешного развития страны. Эта логика, основанная на доверии и последовательности, становится ключевой в новой экономической модели.

Ипотека и поддержка спроса

В октябре правительство также расширило программы льготной ипотеки. Объем финансирования проектов "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" увеличен вдвое – до 500 млрд тенге, а программа "Әскери баспана" возобновлена. Для строительного сектора это означает новые заказы, для семей – уверенность в доступности жилья, а для экономики – стимул потребительского спроса.

Снижение инфляции на 0,3 п.п. – лишь первый эффект. В правительстве ожидают, что в 2026 году инфляция снизится до 9-11%.

Сдерживание тарифов, контроль над топливом, поддержка МСБ и продовольственного рынка создают условия для управляемой стабилизации без дефицитов и резких коррекций. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что "главная цель экономических реформ – не просто рост ВВП, а повышение благосостояния граждан и предсказуемость будущего". И октябрьский результат стал наглядным подтверждением того, что этот курс работает.

