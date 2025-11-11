Минэнерго усилило контроль за недропользователями
Фото: akorda.kz
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал, как часто недропользователи нарушают контрактные обязательства, передает корреспондент Zakon.kz.
Он сообщил, что в результате ежегодного мониторинга по итогам 2024 года в адрес недропользователей направлено 167 уведомлений о нарушении контрактных обязательств на общую сумму порядка 19 млрд тенге.
"На сегодняшний день в государственный бюджет погашено порядка 2 млрд тенге. В рамках ревизии участков недр, удерживаемых длительное время без выполнения взятых контрактных обязательств, в 2025 году расторгнуто 17 контрактов. Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион для привлечения инвестиций", – отметил он.
29 октября 2025 года вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан заявил, что за скрытую добычу под видом разведки планируется отзывать лицензии в Казахстане. Такая норма заложена в законе "О недрах и недропользовании".
