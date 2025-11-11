#Народный юрист
Экономика и бизнес

Минэнерго усилило контроль за недропользователями

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 10:56 Фото: akorda.kz
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании правительства 11 ноября 2025 года рассказал, как часто недропользователи нарушают контрактные обязательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в результате ежегодного мониторинга по итогам 2024 года в адрес недропользователей направлено 167 уведомлений о нарушении контрактных обязательств на общую сумму порядка 19 млрд тенге.

"На сегодняшний день в государственный бюджет погашено порядка 2 млрд тенге. В рамках ревизии участков недр, удерживаемых длительное время без выполнения взятых контрактных обязательств, в 2025 году расторгнуто 17 контрактов. Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион для привлечения инвестиций", – отметил он.

29 октября 2025 года вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан заявил, что за скрытую добычу под видом разведки планируется отзывать лицензии в Казахстане. Такая норма заложена в законе "О недрах и недропользовании".

Оксана Даирова
Оксана Даирова
