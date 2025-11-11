#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
523.58
605.36
6.45
Экономика и бизнес

Упростить доступ к геологической информации Казахстана поручил Бектенов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:13 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 ноября 2025 года сообщил, что развитие геологической сферы создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов назвал развитие геологоразведки одной из приоритетных задач правительства. Она, по его словам, основа промышленного каркаса страны.

"Проводится масштабная работа по доведению площади изученности недр до 2,2 млн кв. км. В следующем году данная цель будет достигнута. На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее были в виде традиционных бумажных носителей, магнитных лент и фотографий", – добавил глава кабмина.

Он поручил Министерству промышленности совместно с министерствами финансов, искусственного интеллекта и Национальной геологической службой до конца 2026 года завершить оцифровку исторических данных.

"Это в целом упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит реализацию проектов по привлечению инвестиций, разведке и разработке месторождений", – подчеркнул премьер-министр.

Указал он и на необходимость создать основу для внедрения современных научных методов в геологоразведке. В частности, министерству промышленности совместно с министерством финансов поручено в 2026 году обеспечить начало реализации проекта по переходу на современные методы составления карт. Для этого предлагается максимально задействовать передовые технологии и беспилотные летающие аппараты.

11 ноября 2025 года вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан сообщил, что в Астане будет создан современный сертифицированный лабораторный комплекс на базе "Национальной геологической службы", который станет центром научного и технологического потенциала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Бектенов поручил упростить процедуры кредитования и субсидирования для фермеров
11:02, 11 февраля 2025
Бектенов поручил упростить процедуры кредитования и субсидирования для фермеров
Бектенов поручил больше привлекать топовые зарубежные университеты в Казахстан
11:25, 11 марта 2025
Бектенов поручил больше привлекать топовые зарубежные университеты в Казахстан
Бектенов поручил завершить все проекты по водоснабжению: Сети готовы, а доступ к источнику воды отсутствует
11:25, 01 июля 2025
Бектенов поручил завершить все проекты по водоснабжению: Сети готовы, а доступ к источнику воды отсутствует
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: