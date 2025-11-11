Упростить доступ к геологической информации Казахстана поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 ноября 2025 года сообщил, что развитие геологической сферы создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов назвал развитие геологоразведки одной из приоритетных задач правительства. Она, по его словам, основа промышленного каркаса страны.

"Проводится масштабная работа по доведению площади изученности недр до 2,2 млн кв. км. В следующем году данная цель будет достигнута. На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее были в виде традиционных бумажных носителей, магнитных лент и фотографий", – добавил глава кабмина.

Он поручил Министерству промышленности совместно с министерствами финансов, искусственного интеллекта и Национальной геологической службой до конца 2026 года завершить оцифровку исторических данных.

"Это в целом упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит реализацию проектов по привлечению инвестиций, разведке и разработке месторождений", – подчеркнул премьер-министр.

Указал он и на необходимость создать основу для внедрения современных научных методов в геологоразведке. В частности, министерству промышленности совместно с министерством финансов поручено в 2026 году обеспечить начало реализации проекта по переходу на современные методы составления карт. Для этого предлагается максимально задействовать передовые технологии и беспилотные летающие аппараты.

11 ноября 2025 года вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан сообщил, что в Астане будет создан современный сертифицированный лабораторный комплекс на базе "Национальной геологической службы", который станет центром научного и технологического потенциала.