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Политика

500 млрд тенге направят на развитие жилищного строительства в Казахстане

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 4 марта 2025 года на заседании правительства доложил о планах по вводу жилья в этом году, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что для достижения целевого показателя 2025 года по вводу 19 млн кв. м. жилья дополнительно прорабатывается вопрос выделения средств в размере 500 млрд тенге по линии "Байтерека".

"300 млрд тенге – на выкуп 21 тыс. арендного жилья, 120,6 млрд тенге – на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 80 млрд тенге – на фондирование ипотечных программ "2-10-20" и "5-10-20" "Отбасы банка", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Ранее в "Байтереке" рассказали, на реализацию каких проектов в этом году пойдут 8 трлн тенге.

Бауыржан Муканов
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