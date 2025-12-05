Учредителей не заставят платить чужие долги: КГД опроверг миф о приказе Минфина №654

Руководитель Управления государственных услуг КГД МФ РК Думан Кансеитов 5 декабря 2025 года на брифинге рассказал, что приказ Минфина №654 не вводит новые обязанности для учредителей и не расширяет полномочия госорганов. Документ лишь уточняет порядок закрытия компаний, передает Zakon.kz.

Спикер отметил, что в ряде республиканских СМИ появилось мнение, что приказ министра финансов 654 "О некоторых вопросах исполнения налоговых обязательств при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщика" якобы противоречит законодательству и вводит новые обязанности для учредителей компании.

"В связи с этим разъясняем, что данный приказ ничего нового не вводит. Этот приказ принят для реализации нормы нового Налогового кодекса, который вступает в силу с 1 января 2026 года. Он описывает порядок, как компании должны исполнять налоговые обязательства при ликвидации или прекращении деятельности. Главный принцип остается прежним – если у компании есть налоговая задолженность, то долги списываются в порядке, определенном Налоговым кодексом. Если имущества компании недостаточно, то ответственность учредителей наступает только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законами РК", – озвучил он.

По его словам, это правило существовало и раньше в Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и Законе о банкротстве и реабилитации.

"Данный приказ повторяет эти нормы, не расширяя полномочия органов госдоходов. Когда учредитель может нести ответственность? Учредитель может быть привлечен к субсидиарной и солидарной ответственности только после признания компании банкротом по конкретным обстоятельствам. Например, преднамеренное доведение компании до банкротства, вывод или сокрытие имущества. Важно знать, что приказ 654 не нарушает закон и не вводит новых обязательств для учредителей. Он не дает новых полномочий органам государственных доходов, он лишь проводит порядок и описывает процессы, которые уже предусмотрены законом", – дополнил Думан Кансеитов.

В декабре 2025 года приближается срок сдачи налоговых отчетностей. В Департаменте госдоходов Алматы напомнили о своевременном исполнении налоговых обязательств и рассказали, когда и в какие сроки необходимо уплатить налоги и подать документы.