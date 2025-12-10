В Алматы пациентам с редкими заболеваниями сообщили хорошую новость

Маслихат Алматы на внеочередной сессии одобрил расширение перечня заболеваний и лекарственных средств для жителей мегаполиса, страдающих орфанными патологиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в акимате Алматы.

Поводом для вынесения вопроса стало значительное увеличение числа пациентов с редкими диагнозами. По данным ведомства, если в 2017 году в городе насчитывалось 140 таких пациентов, то к 2025 году их число достигло 4287 человек.

"Динамика беспрецедентна. Во многих случаях современные лекарственные средства – единственный способ стабилизировать течение болезни, сохранить трудоспособность и предотвратить инвалидизацию", – отметила временно исполняющая обязанности руководителя управления Лайла Имангалиева.

В ведомстве заявили, что каждое включенное лекарственное средство обосновано конкретными потребностями пациентов.

"За каждой цифрой стоят конкретные люди и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Мы должны обеспечить им доступ к лечению", – сказала Имангалиева.

Расширение программы затронет также пациентов с тяжелыми аутоиммунными, неврологическими и гастроэнтерологическими заболеваниями, которым необходимы инновационные препараты нового поколения.



Выделенное финансирование направлено на обеспечение терапии пациентов, здоровье которых напрямую зависит от доступности дорогостоящих лекарств. По словам Имангалиевой, принятые меры помогут предотвратить утрату зрения, тяжелые неврологические осложнения, обострения системных заболеваний, а также обеспечат непрерывность лечения детей с редкими патологиями.

