#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

В Алматы пациентам с редкими заболеваниями сообщили хорошую новость

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 18:52 Фото: Zakon.kz
Маслихат Алматы на внеочередной сессии одобрил расширение перечня заболеваний и лекарственных средств для жителей мегаполиса, страдающих орфанными патологиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в акимате Алматы.

Поводом для вынесения вопроса стало значительное увеличение числа пациентов с редкими диагнозами. По данным ведомства, если в 2017 году в городе насчитывалось 140 таких пациентов, то к 2025 году их число достигло 4287 человек.

"Динамика беспрецедентна. Во многих случаях современные лекарственные средства – единственный способ стабилизировать течение болезни, сохранить трудоспособность и предотвратить инвалидизацию", – отметила временно исполняющая обязанности руководителя управления Лайла Имангалиева.

В ведомстве заявили, что каждое включенное лекарственное средство обосновано конкретными потребностями пациентов.

"За каждой цифрой стоят конкретные люди и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Мы должны обеспечить им доступ к лечению", – сказала Имангалиева.

Расширение программы затронет также пациентов с тяжелыми аутоиммунными, неврологическими и гастроэнтерологическими заболеваниями, которым необходимы инновационные препараты нового поколения.

Выделенное финансирование направлено на обеспечение терапии пациентов, здоровье которых напрямую зависит от доступности дорогостоящих лекарств. По словам Имангалиевой, принятые меры помогут предотвратить утрату зрения, тяжелые неврологические осложнения, обострения системных заболеваний, а также обеспечат непрерывность лечения детей с редкими патологиями.

Ранее стало известно, что в Казахстане подешевели лекарства на 11%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Включение орфанных заболеваний и лекарств в перечень: обновлены правила
11:24, 24 октября 2025
Включение орфанных заболеваний и лекарств в перечень: обновлены правила
Жителям Алматы сообщили хорошую новость про автобусы и троллейбусы
19:12, 04 ноября 2025
Жителям Алматы сообщили хорошую новость про автобусы и троллейбусы
Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний
09:27, 09 декабря 2025
Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: