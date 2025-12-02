Атака на КТК: что значит нефтепровод для экономики Казахстана
Что случилось: нападение на терминал и реакция Казахстана
Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В связи с произошедшим Министерство энергетики Казахстана выступило с комментарием, подчеркнув, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.
"Трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", – заявили в ведомстве.
Для минимизации негативных последствий Минэнерго в экстренном порядке активизировало план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
30 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров также выступил с заявлением, выразив протест в связи с "очередной целенаправленной атакой". В МИД напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта.
КТК – основа казахстанского бюджета
Между тем КТК – это главный экспортный маршрут Казахстана, на который приходится уже более 80% всей экспортной нефти (с расширением Тенгиза доля будет лишь нарастать). Его значение для экономики страны критично.
- Не менее 55 млн тонн нефти, что составляет около 30 млрд долларов экспортной выручки в год.
- Из этой выручки порядка 10 млрд долларов (1/3) поступает в госказну.
- Эта сумма составляет около 20% всех налоговых поступлений Казахстана.
Инцидент – следствие системной зависимости
Бизнес-аналитик и сертифицированный оценщик запасов по системе SPE PRMS Абзал Нарымбетов считает, что инцидент на КТК – это следствие системной зависимости.
КТК является международным проектом с применением английского права, который приносит своим акционерам 1 млрд долларов дивидендов в год, где КМГ получает порядка 200 млн долларов. Налоговые выплаты КТК только в Казахстане составляют 100 млн долларов ежегодно.
Аналитик указывает, что КТК обходится казахстанским грузоотправителям в 3 раза дешевле, чем БТД (Баку – Тбилиси – Джейхан).
"Это не Казахстан, а грузоотправители выбирают самый оптимальный для себя маршрут, просто невозможно их заставить отгружать по дорогому маршруту", – подчеркивает эксперт.
Нарымбетов отмечает, что с учетом повреждений ВПУ-2 и ремонта ВПУ-3 страна фактически может перейти на работу через единственное ВПУ-1, что создает немедленные риски для отгрузки и добычи. Он обращает внимание на то, как страна оказалась в такой зависимости:
"Главный вопрос – как мы вообще оказались в ситуации, когда одна инфраструктурная цепочка критична для 80% экспорта нефти страны?"Абзал Нарымбетов
С 2013 года доля КТК в экспорте нефти выросла с 40% до 80% в 2024 году, сделав его монопольным коридором.
По мнению Нарымбетова, за последние 3-3,5 года не было достигнуто существенных прорывов в альтернативных маршрутах. Он заключает, что без системной долгосрочной программы диверсификации, включающей расширение каспийской логистики, устойчивый коридор через Баку – Тбилиси – Джейхан и усиление восточного направления, подобные ситуации могут повторяться регулярно.
Отметим, что 15 ноября США сняли все санкции с КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака.