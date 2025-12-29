Костанайская область – ключевой автомобильный кластер Казахстана

Автомобильная отрасль Казахстана бьет рекорды. За ноябрь 2025 года были проданы рекордные 25,8 тыс. легковых автомобилей, включая 7,8 тыс. Chevrolet местной сборки, 5,3 тыс. Hyundai и 2 тыс. Kia.

За январь–ноябрь текущего года продажи легковых автомобилей достигли 207,6 тыс. — на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Более того: за 11 месяцев текущего года было продано на 1,2% больше легковых автомобилей, чем за весь рекордный 2024. Таким образом, прошлогодний рекорд продаж легковых автомобилей уже побит.

Фото: energyprom.kz

Автомобильные заводы республики за первые 11 месяцев 2025 года произвели 146,2 тысячи машин, среди которых 132,7 тысячи составили легковые автомобили.

Больше всего машин выпустил Allur из Костанайской области — 79,2 тысячи единиц, что составляет 54,2% от общего объема отечественного автопрома.

Далее следуют Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty из Алматы с общим объемом 48,5 тыс. единиц. Среди значительных производителей выделяются восточноказахстанские предприятия "СемАЗ" и Daewoo Bus Kazakhstan (3,7 тыс. единиц), карагандинская компания QazTehna (2,1 тыс.) и Акмолинский завод "КАМАЗ-Инжиниринг" (1,1 тыс.).

Фото: energyprom.kz

Объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов в ноябре составил 311 млрд тенге, а за период с января по ноябрь превысил отметку в 2 трлн тенге, увеличившись на 25,4% относительно аналогичного периода прошлого года (ИФО — 115,2%).

По итогам первых одиннадцати месяцев доля автомобильной промышленности составила 41,7% от общего объема машиностроения, подчеркивая ее роль основного драйвера развития отрасли. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов формирует 7,5% всей обрабатывающей промышленности и 3,7% промышленности в целом, демонстрируя тенденцию к смещению промышленного роста в сторону высокоэффективных сборочных производств.

Основную роль в развитии автомобильного сектора играет Костанайская область, где расположены ключевые производственные мощности (предприятие Allur). Регион обеспечивает практически половину общего объема выпуска продукции отрасли. Доля автопрома в машиностроении региона достигает 81,6%, в обрабатывающей промышленности — 45,4%, а в общей промышленности — примерно треть, делая его основным двигателем экономического роста области.

Значительное влияние оказывает и Алматы, где автомобильная промышленность занимает весомую позицию в производственной структуре мегаполиса. Ее удельный вес в машиностроении составляет 80,3%, в обрабатывающей промышленности — 37,6%, а в общем объеме промышленности — 32%.

Лидером однако остается Костанайская область, генерирующая 20,5% от всего машиностроения республики, 3,7% обрабатывающей промышленности и почти 2% общего промышленного производства страны. Суммарный вклад остальных регионов составляет 21,2% от машиностроения, 3,8% от обрабатывающей промышленности и 1,9% от промышленности в целом.

Фото: energyprom.kz

Если в 2015 году средняя зарплата работников автопрома превышала общереспубликанский показатель на 5,3%, то к концу 2024 года этот разрыв значительно вырос: специалисты отрасли получали зарплату, превышающую среднюю по стране в полтора раза — 579 тыс. против 384,3 тыс. тенге.