В Костанайской области подвели итоги 2025 года

Экономика области растет темпами выше среднереспубликанских.

Глава государства поручил обеспечить ежегодный рост экономики не ниже 6%. По итогам 2025 года Костанайская область не только выполнила эту задачу, но и превзошла целевые показатели.

По прогнозам, рост экономики региона составит не менее 8%, что подтверждается краткосрочным экономическим индикатором – 110,6%. Для сравнения: аналогичный показатель по стране составляет 109,4%.

Положительная динамика зафиксирована по всем основным макроэкономическим направлениям. Существенный рост показали:

транспортная отрасль – 32,8%;

строительство – 23%;

инвестиции – 19%;

сельское хозяйство – 15,7%;

оптовая и розничная торговля – 11,9%;

обрабатывающая промышленность – 6,3%.

"За последние три года Костанайская область добилась прогресса по стратегическим экономическим показателям. Областной бюджет увеличился в 1,5 раза, средняя заработная плата – в 1,5 раза, объем инвестиций в основной капитал – в 1,6 раза. Суммарный объем прямых иностранных инвестиций за этот период составил 1,5 млрд долларов США, а налоговые поступления выросли до 256,6 млрд тенге, что в 1,6 раза превышает прежний уровень", – отмечает Кумар Аксакалов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Занятость и социальная стабильность

Экономический рост напрямую отразился на уровне занятости населения. В 2025 году более 47 тысяч жителей области были охвачены мерами содействия занятости. Всего создано 26,4 тысячи рабочих мест.

Отмечается и снижение социальной нагрузки: количество семей, получающих адресную социальную помощь, сократилось на 23,7% – с 2379 семей в начале 2025 года до 1815 семей к началу 2026 года.

Промышленность и масштабные инвестиционные проекты

Объем промышленного производства по итогам прошлого года достиг 3,5 трлн тенге. В течение года реализовано 7 инвестиционных проектов общей стоимостью 322,1 млрд тенге, что позволило создать 3,3 тысячи рабочих мест.

"Одним из наиболее значимых проектов стал автозавод KIA, где подводятся итоги первого полного года работы. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 13 моделей автомобилей, а общее количество созданных рабочих мест достигло 1500 – это крупнейший проект региона по числу занятых, – сообщил аким. – Кроме того, в конце 2024 года ТОО "KamLitKZ" запустило чугунолитейный завод, где создано 500 рабочих мест. В 2025 году началась реализация еще двух крупных проектов – заводов по производству ведущих мостов грузовых автомобилей и по локализации производства балок. Эти проекты обеспечат создание 650 новых рабочих мест".

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность

В агропромышленном комплексе области по итогам года выпуск продукции увеличился на 15,7%. В отрасли реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие животноводства и переработки.

Введены в эксплуатацию 7 современных промышленных молочно-товарных ферм, еще 5 ферм планируется запустить в текущем году. Это позволит вдвое увеличить производство молока в организованных хозяйствах – с 75 до 152 тысяч тонн – и обеспечить сырьем предприятия пищевой промышленности.

Завершается строительство фабрики "Кондитерская столица", запуск которой ожидается во втором квартале. Благодаря этому проекту Костанайская область станет одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в стране.

Особое внимание уделяется подготовке кадров для новых производств. Сегодня 70% сотрудников этих предприятий – молодые специалисты, выпускники колледжей и университетов региона, обладающие инженерными и техническими навыками.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Жилищное строительство и социальная инфраструктура

В сфере жилищного строительства по итогам 2025 года введено 517 тысяч квадратных метров жилья, что превысило плановый показатель в 500 тысяч квадратных метров.

Социально уязвимым категориям граждан предоставлено 546 арендных квартир, что в 3,3 раза больше, чем в 2023 году.

В течение года в области построен 51 социальный объект, в том числе:

7 школ, включая 4 школы нового формата в Костанае, Рудном и поселке Кушмурун Аулиекольского района;

6 детских садов в Костанае, Рудном, Аулиекольском, Денисовском и Костанайском районах;

3 дома детского творчества;

2 реабилитационных центра;

4 объекта культуры;

10 медицинских и 19 спортивных объектов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Дороги, логистика и водоснабжение

Финансирование дорожной отрасли ежегодно увеличивается. В 2025 году на развитие автодорожной инфраструктуры выделено 103 млрд тенге, что на 40% больше, чем в 2024 году, и в 2,6 раза больше уровня 2022 года.

Отремонтировано 1300 километров автодорог, более 400 улиц в 103 населенных пунктах, а также 58 подъездных путей к сельским населенным пунктам. Полностью завершен ремонт ключевых межрегиональных автодорог, что позволило улучшить логистику и транзитный потенциал области.

Отдельное внимание уделено обеспечению населения качественной питьевой водой. По итогам года 37 сел обеспечены централизованным водоснабжением. В целом вода подведена почти в 80% домовладений в сельской местности – это более 63 тысяч дворов. Задача на перспективу – обеспечить водой каждый дом.

Стратегические проекты и планы на будущее

В числе приоритетов – дальнейшее развитие промышленности и переработки. В Рудном реализуется проект по производству горячебрикетированного железа, в Лисаковске начнется переработка хвостов железной руды, а проект Qostanai Grain Industry обеспечит глубокую переработку зерна с выпуском глютена, крахмала, лизина и биоэтанола.

Продолжается масштабная застройка нового микрорайона "Астана" в агломерации областного центра. В целом здесь будет построено 154 многоквартирных дома, рассчитанных примерно на 60 тысяч жителей.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Бизнес также активно реагирует на рост деловой активности: в регионе будут построены гостиницы международных сетей Marriott, Novotel и Holiday Inn.

"В социальной сфере в ближайшее время завершится строительство Центра настольного тенниса, аквапарка "Осьминог", специализированного спортивного комплекса для людей с инвалидностью, а также ряда культурных и спортивных объектов в Костанае и Аркалыке. Отдельным инфраструктурным проектом станет строительство аэропорта в Аркалыке, завершение которого запланировано на июль текущего года", – отметил глава области.