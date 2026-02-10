"Плачевная ситуация": президент назвал регионы Казахстана, которым требуется особая поддержка

Выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев перечислил области Казахстана, которым требуется особая поддержка, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, по его поручению в 2025 году утверждена Концепция регионального развития до 2030 года, основная задача которой – снижение диспропорций в социально-экономическом развитии между регионами и повышение благосостояния населения.

"Несмотря на общую положительную динамику и рост экономики регионов за прошлый год, сохраняется ряд нерешенных проблем. Средний уровень обеспеченности инфраструктурой составляет 64,1%, однако этот показатель варьируется, указывая на значительный разрыв между областями. Отсутствие базовой инфраструктуры тормозит развитие регионов и снижает качество жизни населения, особенно это ощущается в недавно созданных областях – Абай и Улытау. В Алматинской области такая же плачевная ситуация. Требуется особая поддержка этих регионов". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, акимам следует сфокусироваться на диверсификации производства и увеличении доходов граждан.

"Для снижения инфляции необходимы эффективные меры: привлечение качественных инвестиций, обеспечение занятости путем развития малого и среднего бизнеса". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поручил переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции.