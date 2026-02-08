Президент проведет расширенное заседание правительства РК

10 февраля 2026 года под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

"10 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначены основные задачи правительства на предстоящий период", – говорится в сообщении.

Ранее премьер Бектенов встретился с бизнесменами и выслушал их предложения по налоговому администрированию.