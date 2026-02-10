Токаев раскрыл сферу, в которой необходимо окончательно навести порядок

Выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что система государственной поддержки крестьян, которая подвержена различным "теневым" схемам, должна быть максимально прозрачной, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, правительству нужно до конца года завершить интеграцию информационных систем, чтобы обеспечить цифровой учет субсидий и взять на контроль обязательства крестьян.

"Устойчивое развитие животноводства невозможно без качественной системы ветеринарной безопасности. Откровенно говоря, в Казахстане эта сфера еще далека от передовых стандартов. Из 168 лабораторий только 27 соответствуют международному уровню. Отмечается слабый контроль за работой ветеринарных врачей. За три года выявлены 30 тыс. фиктивных актов о вакцинации скота. В этой сфере необходимо окончательно навести порядок. Правительство должно в трехмесячный срок принять комплексную программу развития ветеринарии". Касым-Жомарт Токаев

