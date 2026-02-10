#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Токаев раскрыл сферу, в которой необходимо окончательно навести порядок

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:57 Фото: primeminister.kz
Выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что система государственной поддержки крестьян, которая подвержена различным "теневым" схемам, должна быть максимально прозрачной, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, правительству нужно до конца года завершить интеграцию информационных систем, чтобы обеспечить цифровой учет субсидий и взять на контроль обязательства крестьян.

"Устойчивое развитие животноводства невозможно без качественной системы ветеринарной безопасности. Откровенно говоря, в Казахстане эта сфера еще далека от передовых стандартов. Из 168 лабораторий только 27 соответствуют международному уровню. Отмечается слабый контроль за работой ветеринарных врачей. За три года выявлены 30 тыс. фиктивных актов о вакцинации скота. В этой сфере необходимо окончательно навести порядок. Правительство должно в трехмесячный срок принять комплексную программу развития ветеринарии".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства высказался о подготовке к паводкам и засухе в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Плачевная ситуация": президент назвал регионы Казахстана, которым требуется особая поддержка
11:55, Сегодня
"Плачевная ситуация": президент назвал регионы Казахстана, которым требуется особая поддержка
Масштабные утечки данных, мошенничество и ИИ: Токаев обозначил новые цифровые угрозы
12:04, Сегодня
Масштабные утечки данных, мошенничество и ИИ: Токаев обозначил новые цифровые угрозы
"Мошеннические схемы запредельных масштабов в соцсфере": Токаев дал поручения Генпрокуратуре и правительству
12:21, Сегодня
"Мошеннические схемы запредельных масштабов в соцсфере": Токаев дал поручения Генпрокуратуре и правительству
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: