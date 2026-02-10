Проанализировать эффективность норм Бюджетного кодекса поручено правительству

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства заявил о необходимости проведения анализа существующих межбюджетных отношений, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, особое внимание следует уделить качеству бюджетного планирования в регионах.

"В последние годы доходная база регионов была существенно расширена, в том числе за счет передачи ряда налогов и платежей с республиканского на местный уровень. Это привело к многочисленным случаям возложения на местные бюджеты дополнительных расходов без достаточного финансового обеспечения. Такая практика исказила логику межбюджетных отношений и подорвала доверие к принимаемым решениям. Поэтому принципиально важно учитывать рациональное соотношение передаваемых финансовых ресурсов и растущих обязательств местных исполнительных органов. Страна наша унитарная, единая с одним центром управления. И работать надо с умом, как единая команда, четко видя цель: укрепление потенциала Казахстана, обеспечение достойной жизни наших граждан", – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в новом Бюджетном кодексе межбюджетные отношения пересмотрены с точки зрения предсказуемости и ответственности на всех уровнях бюджета. Поэтому, отмечает глава государства, надо в режиме реального времени посмотреть, как эти нормы работают в регионах.

"Если действующие инструменты неэффективны, их нужно откорректировать. Здесь никаких сомнений не должно быть, решения следует принимать быстро и смело. Новые правила не должны ограничивать финансовую самостоятельность регионов, и, прежде всего, подрывать стимулы к наращиванию собственной доходной базы. Правительство обязано принять меры для укрепления финансовой устойчивости регионов. Это задача стратегического характера. Нельзя допустить размывания ответственности между разными уровнями управления", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что налоговая реформа должна принести в бюджет 4,4 трлн тенге.