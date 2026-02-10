Президент поручил перестроить модель развития СЭЗ

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства напомнил о задаче полноценно задействовать потенциал специальных экономических зон (СЭЗ), сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Китае и Вьетнаме такие зоны выступают двигателями экономического развития.

"У нас же эффективность СЭЗ остается крайне низкой и не соответствует задачам структурной трансформации экономики. За почти 25 лет их вклад в ВВП составил чуть более 1%, в экспорт – 0,3%, в привлечение иностранных инвестиций – 0,9%. Текущая модель работы СЭЗ полностью себя исчерпала", – указал Токаев.

Специальные экономические зоны, по его словам, должны стать полноценными платформами привлечения инвестиций, где применяются новые нормы, инструменты, принимаются сервисные решения с последующим масштабированием.

"Только на развитие нынешней инфраструктуры СЭЗ в течение трех лет предлагается направить порядка одного триллиона тенге заемных средств. Считаю, что без перестройки модели развития СЭЗ такие огромные финансовые вливания не решат накопившиеся системные вопросы. При желании достичь определенного результата можно даже с использованием имеющихся ресурсов. Такой подход демонстрировал бывший аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Хороший опыт также имеется в Астане. Поручаю Правительству в трехмесячный срок утвердить новую модель развития специальных экономических зон", – заявил Токаев.

Кроме того, он дал поручения Генпрокуратуре и правительству в связи с мошенничествами.