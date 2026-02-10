"Мошеннические схемы запредельных масштабов в соцсфере": Токаев дал поручения Генпрокуратуре и правительству

Выступая 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о хищениях в отрасли здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в отрасли здравоохранения действуют более 30 разрозненных информационных систем.

"За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем так и не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета. Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Буду лично контролировать процесс следствия". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поручил правительству до 1 декабря этого года завершить создание Единой государственной медицинской информационной системы, которая обеспечит сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов.

"Надо обеспечить абсолютную прозрачность и системы обязательного социального медицинского страхования. В Фонде социального медицинского страхования были выявлены лазейки для приписок и фальсификаций. На заседании Национального курултая я отдельно остановился на этой проблеме. Повторю: Генеральной прокуратуре и соответствующим правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных ко всем фактам хищения". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, "выяснилось, что в образовательной сфере широко распространены различного рода аферы и махинации".

"Правонарушители должны обязательно понести заслуженное наказание. Поручаю правительству до конца года полностью оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования. Только в этом случае будет обеспечена прозрачность рабочих процессов и гарантировано целевое использование средств". Касым-Жомарт Токаев

