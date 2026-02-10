Токаев потребовал развивать страхование и рынок ценных бумаг

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года заявил о необходимости развития страхового и фондового рынков и поручил профильным ведомствам подготовить соответствующие программы, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что источниками долгосрочного капитала в мире наряду с банками являются рынки страхования и ценных бумаг.

"Сектор страхования в нашей финансовой системе занимает незначительную долю – лишь 5%. С таким положением дел мириться нельзя. Речь идет о расширении линейки страховых продуктов с применением цифровых технологий, повышении их доступности. Рынок страхования следует рассматривать как важный институт формирования культуры солидарной ответственности государства, граждан и бизнеса за возможные риски. Этот подход потребует расширения видов обязательного страхования по примеру развитых стран. Наращивание долгосрочного фондирования со стороны банков и страховых компаний придаст новый импульс развитию рынка ценных бумаг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев отметил, что развитый рынок ценных бумаг – важный показатель макроэкономической стабильности, его масштаб и глубина напрямую отражают уровень доверия инвесторов.

"Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручается до 1 сентября текущего года разработать программы развития страхового и фондового рынков до 2030 года. Для их эффективной реализации считаю необходимым принять новые законы о страховании и рынке ценных бумаг", – дополнил Токаев.

Сегодня, 10 февраля 2026 года в Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Республики Казахстан.