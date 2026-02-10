#Казахстан в сравнении
Общество

"Читайте больше": президент упрекнул членов правительства

Заседание, заседания, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие, госслужащий , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:17 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года раскритиковал членов правительства за невнимательное ознакомление с его выступлениями и интервью, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что, как он понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все прочитали его недавнее интервью газете Turkistan с должным вниманием.

"То же самое касается и моего выступления на заседании Национального курултая в Кызылорде. Я тоже понял это из бесед. Под влиянием интернета, видимо, сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих. Надо читать, читать и еще раз читать, иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить когнитивные способности. Это очень опасно. Читайте больше", – сказал президент.

5 января 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Turkistan" рассказал о планах на 2026 год.

Сегодня, 10 февраля 2026 годав Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание правительства Республики Казахстан.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
