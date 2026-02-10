Ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ предлагает глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева 10 февраля 2026 года рассказал, как можно повысить доходность ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что золотовалютные резервы Казахстана достигли исторического максимума – 65,4 млрд долларов. При этом доходность за прошлый год составила 43%.

"В прошлом году купили 66 тонн золота на внутреннем рынке, это вывело нас на второе место в мире по покупке золота. На конец года портфель золота достиг 345 тонн... Пенсионные активы выросли на 12%, составили 25,1 трлн тенге. Инвестдоход ЕНПФ составил 1,8 трлн тенге", – отметил глава Нацбанка.

Между тем в Нацбанке по аналогии с Нацфондом планируют повысить долю высокодоходных классов активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Эти меры направлены на повышение долгосрочной доходности фонда.

"Считаем, что для достойного уровня пенсионных выплат необходимо повысить коэффициент замещения. Это потребует ужесточения подходов к порогам досрочных изъятий", – резюмировал Тимур Сулейменов.

