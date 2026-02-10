Роботизированная техника приступила к работе в шахте "Болашақ"
Первые 20 машин уже доставлены, часть из них впервые представлена в Казахстане. Инвестиции Казхрома в обновление превышают 28 млрд тенге.
Новая техника кардинально меняет формат подземных работ. Производственные процессы становятся более технологичными, а присутствие людей в опасных зонах – минимальным. Человек все чаще выполняет функцию контроля и управления, тогда как основные операции берет на себя машина.
Каждая единица оборудования предназначена для конкретных задач: бурение, зарядка и проведение взрывных работ, крепление горных выработок, транспортировка руды и сервисные операции.
По словам генерального директора "Казхрома" Сергея Прокопьева, запуск шахты "Болашақ" стал одним из ключевых проектов в горно-металлургической отрасли страны. Он важен не только для сохранения лидирующих позиций Казахстана в производстве ферросплавов, но и для устойчивого развития Хромтау и экономики в целом.
"После запуска шахты мы столкнулись со сложностями: горный массив отличается крайне сложными горно-геологическими условиями. Нам удалось решить эти непростые вопросы – мы привлекли научное сообщество, провели необходимую работу, и сегодня шахта "Болашак" функционирует в штатном режиме. Теперь для нас главное – обеспечить максимальную безопасность шахтеров. Технические решения, внедренные на шахте, а также новая современная техника, позволяющая минимизировать присутствие человека в опасных зонах, значительно повышают уровень безопасности и производительность труда каждого специалиста", – отмечает генеральный директор "Казхрома" Сергей Прокопьев.
Фото: службы по корпоративным коммуникациям АО "ТНК "Казхром"
Сегодня шахта постепенно переходит на более производительную технологию подземной добычи – систему разработки с подэтажным обрушением и торцевым выпуском. Этот метод требует применения высокоэффективной самоходной техники, которую поставляют ведущие производители из Швеции и Финляндии.
Среди ключевых новшеств – полностью автоматизированные буровые установки. Цифровые паспорта бурения передаются на оборудование по wi-fi, после чего машина самостоятельно позиционируется и выполняет бурение без участия оператора. Контроль осуществляется с поверхности: специалисты анализируют данные и готовят проекты взрывных работ, не спускаясь под землю.
Обновляется и транспортный парк. Руду перевозят ковшевые погрузочно-доставочные машины в связке с мощными автосамосвалами. Кабины техники сертифицированы по стандартам безопасности, оснащены противопылевой вентиляцией и кондиционированием. Электрический привод большинства машин снижает уровень шума, вибрации и загрязнения воздуха в руднике.
Для совершенствования взрывных работ закуплена специализированная зарядная машина австралийского производства. Дополнительно внедрен комплекс торкрет-оборудования для усиления крепления выработок. В тупиковых зонах техника оснащается газоанализаторами с автоматической блокировкой при превышении допустимых концентраций.
Пусконаладочные работы выполняют специалисты компаний-производителей. Уже введены в эксплуатацию буровая установка и взрывная машина, завершается монтаж второй буровой. В ближайшее время под землей планируется создание ремонтных боксов с необходимым оборудованием для обслуживания техники.
Фото: службы по корпоративным коммуникациям АО "ТНК "Казхром"