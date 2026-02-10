Роботизированная техника приступила к работе в шахте "Болашақ"

На Донской горно-обогатительный комбинат АО "ТНК "Казхром" (ERG) поступают первые самоходные горные машины. Современный горнотранспортный комплекс предназначен для работ на недавно запущенной здесь шахте "Болашак". Всего 51 единица техники.

Первые 20 машин уже доставлены, часть из них впервые представлена в Казахстане. Инвестиции Казхрома в обновление превышают 28 млрд тенге.

Новая техника кардинально меняет формат подземных работ. Производственные процессы становятся более технологичными, а присутствие людей в опасных зонах – минимальным. Человек все чаще выполняет функцию контроля и управления, тогда как основные операции берет на себя машина.

Каждая единица оборудования предназначена для конкретных задач: бурение, зарядка и проведение взрывных работ, крепление горных выработок, транспортировка руды и сервисные операции.

По словам генерального директора "Казхрома" Сергея Прокопьева, запуск шахты "Болашақ" стал одним из ключевых проектов в горно-металлургической отрасли страны. Он важен не только для сохранения лидирующих позиций Казахстана в производстве ферросплавов, но и для устойчивого развития Хромтау и экономики в целом.

"После запуска шахты мы столкнулись со сложностями: горный массив отличается крайне сложными горно-геологическими условиями. Нам удалось решить эти непростые вопросы – мы привлекли научное сообщество, провели необходимую работу, и сегодня шахта "Болашак" функционирует в штатном режиме. Теперь для нас главное – обеспечить максимальную безопасность шахтеров. Технические решения, внедренные на шахте, а также новая современная техника, позволяющая минимизировать присутствие человека в опасных зонах, значительно повышают уровень безопасности и производительность труда каждого специалиста", – отмечает генеральный директор "Казхрома" Сергей Прокопьев.

Фото: службы по корпоративным коммуникациям АО "ТНК "Казхром"

Сегодня шахта постепенно переходит на более производительную технологию подземной добычи – систему разработки с подэтажным обрушением и торцевым выпуском. Этот метод требует применения высокоэффективной самоходной техники, которую поставляют ведущие производители из Швеции и Финляндии.

Среди ключевых новшеств – полностью автоматизированные буровые установки. Цифровые паспорта бурения передаются на оборудование по wi-fi, после чего машина самостоятельно позиционируется и выполняет бурение без участия оператора. Контроль осуществляется с поверхности: специалисты анализируют данные и готовят проекты взрывных работ, не спускаясь под землю.

Обновляется и транспортный парк. Руду перевозят ковшевые погрузочно-доставочные машины в связке с мощными автосамосвалами. Кабины техники сертифицированы по стандартам безопасности, оснащены противопылевой вентиляцией и кондиционированием. Электрический привод большинства машин снижает уровень шума, вибрации и загрязнения воздуха в руднике.

Для совершенствования взрывных работ закуплена специализированная зарядная машина австралийского производства. Дополнительно внедрен комплекс торкрет-оборудования для усиления крепления выработок. В тупиковых зонах техника оснащается газоанализаторами с автоматической блокировкой при превышении допустимых концентраций.

Пусконаладочные работы выполняют специалисты компаний-производителей. Уже введены в эксплуатацию буровая установка и взрывная машина, завершается монтаж второй буровой. В ближайшее время под землей планируется создание ремонтных боксов с необходимым оборудованием для обслуживания техники.