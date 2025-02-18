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Общество

"Еще дороже будет": депутат Мажилиса о ценах на картофель и ситуации с дефицитом

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:19 Фото: Zakon.kz
Депутат Нуржан Ашимбетов 18 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса объяснил, почему возник дефицит картофеля и когда решится эта проблема, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил мажилисмен, в Павлодарской области, которая является одним из лидеров по выращиванию картофеля, из-за проливных дождей и болезней продукция оказалась слабого качества.

"Тот объем, который указывали, на самом деле ниже оказался. Уже в сентябре мне фермеры сказали, производители картофеля, что цена будет не ниже 200 тенге за килограмм. Я тогда еще не поверил, потому что реально с полей продавали по 70-80 тенге. Так и получилось. И в России, как говорится, не такой уж хороший урожай был", – сказал Нуржан Ашимбетов.

Он пояснил, что из-за небольшого урожая был приостановлен экспорт картофеля.

"Этот объем, который у нас есть, я считаю, достаточный на самом деле. Конечно, фермеры, которые на складах держат продукцию, они хотят дороже продать. У них свое видение. Думаю, что еще дороже будет. Сейчас у местных акиматов есть возможность через социально-предпринимательские корпорации заключать договора, выкупать объемы, не по заоблачным ценам. В среднем фермеры отпускают по 200 тенге за килограмм", – отметил Нуржан Ашимбетов.

Парламентарий считает, что эти меры помогут обеспечить казахстанцев картофелем еще на два-три месяца, до свежего урожая.

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Ранее в МСХ сообщили, что фермеры не хотят продавать картофель по низким ценам.

Бауыржан Муканов
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