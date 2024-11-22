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Глава КМГ прокомментировал очереди на заправках на западе Казахстана

АЗС, работник, бензин, цена бензина, стоимость бензина, заправка, автозаправка , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 12:22 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов на пресс-конференции 22 ноября 2024 года высказался об очередях на газовых автомобильных заправках на западе страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что компания является одним из 10 производителей сжиженного нефтяного газа.

"Наши все три завода производят. Все, что по графику министерство на нас выделяет, распределяет, мы делаем. Даже производим на сегодняшний день с опережением. Все, что мы производим, все направляем на внутренний рынок", – сказал Асхат Хасенов.

Глава КМГ констатировал, что периодически возникают очереди, но это вопрос не к производителям, а к Министерству энергетики, распределяющему газ на рынке.

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Ранее сообщалось, что оптовые цены на сжиженный газ планируют сохранить в Казахстане.

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