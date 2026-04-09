От диспетчера до руководящих ролей в энергетике: Алибек Исингалеев рассказал о своем пути

Инженер по электроснабжению, руководитель по управлению активами в TotalEnergies Renewables Kazakhstan Алибек Исингалеев поделился с Zakon.kz экспертным мнением об успехах развития сферы энергетики в Казахстане и направлениях, в которых стране следует двигаться в дальнейшем.

– Вы прошли путь от диспетчера системного оператора до руководящих ролей в возобновляемой энергетике. Какие этапы на этом пути были для Вас наиболее значимыми?

– Ключевым этапом, безусловно, стала работа в АО "KEGOC". Это было мое первое место работы после университета, и именно здесь произошло настоящее знакомство с индустрией. Там я формировался как инженер, набирался практического опыта и понимал, как устроена энергосистема изнутри.

KEGOC – это организация с огромной ответственностью: оперативно-диспетчерское управление, обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы всей страны, техническое обслуживание национальной электрической сети. Такой масштаб задач создает исключительную среду для роста инженера. Добавлю, что централизованное диспетчерское управление в Казахстане насчитывает более 55 лет истории с момента создания ОДУ Казахстана в 1969 году. Работать в системе с такими традициями и опытом – это бесценно.

Следующим важным этапом стала работа в компании Hevel, а затем в TotalEnergies. Именно здесь я получил первый управленческий и административный опыт. Но не менее важным было другое – возможность войти в стремительно развивающуюся отрасль возобновляемой энергетики в момент ее активного становления в регионе.

Отдельно хочу отметить работу в команде международных экспертов: это существенно расширило мой профессиональный кругозор и подход к решению задач.

– Насколько, на Ваш взгляд, полученное инженерное образование подготовило вас к реальным вызовам отрасли? Где проходит граница между академической базой и практикой?

– Я окончил Оренбургский государственный университет по специальности "Электроснабжение" в 2013 году. ОГУ – университет с историей, основан в 1955 году, а электроэнергетический факультет является одним из старейших в его составе. Так что инженерная школа была действительно серьезной.

Работа в электроэнергетике постоянно связана с применением инженерных решений. В этом смысле качественное образование и сильная академическая база остаются фундаментом. Тем не менее я хочу отметить, что, несмотря на важность знаний, полученных в университете, инженер должен постоянно развиваться. Это необходимо, чтобы соответствовать требованиям индустрии.

Что касается границы между академией и практикой, она во многом зависит от конкретной отрасли и того, насколько быстро меняются ее запросы. В энергетике, к примеру, эта скорость очень высока. Из-за чего, на мой взгляд, важно поддерживать постоянную связь между производственными компаниями и наукой. Например, через сотрудничество в разработке образовательных программ, участие в конференциях.

– Исходя из Вашего профессионального опыта, какие навыки сегодня являются ключевыми для успешного развития в энергетике?

– Набор технических навыков для энергетики достаточно очевиден – знание отрасли, понимание инженерных процессов, умение работать с профильными инструментами.

Но я бы хотел отметить, что важно не только владеть чисто техническими (hard skills), но и коммуникативными навыками (soft skills). Недостаточно просто разобраться в сложном вопросе самому. Нужно уметь донести свое решение до коллег понятным языком, грамотно его обосновать и затем довести до реализации. Инженер, который не может этого сделать, теряет значительную часть своей эффективности, каким бы глубоким ни было его техническое понимание.

– В энергетике многие решения принимаются в условиях высокой ответственности и неопределенности. Как Вы выстраиваете процесс принятия решений в таких ситуациях?

– На самом деле высокая ответственность при принятии решений характерна для любой отрасли, не только для энергетики. Если говорить о неопределенности, то в основном это характерно для нештатных и аварийных ситуаций. В таких моментах решения должны опираться на четкие критерии. Для меня это прежде всего оценка рисков: на первом месте – исключение угрозы жизни и здоровью людей, затем – минимизация возможных негативных последствий и максимально быстрое восстановление нормальной работы системы.

Я также хочу подчеркнуть, что качество решений зависит от профессионализма команды, а также от того, насколько компания предусмотрела и подготовилась к различным сценариям. Все это фактически снижает ту самую "неопределенность" еще до того, как она возникла. Чем лучше подготовка, тем меньше приходится импровизировать под давлением.

– Вы работаете в международной компании и участвуете в глобальных проектах. Как, на Ваш взгляд, отличается подход к развитию энергетики в Казахстане и на международном уровне?

– На мой взгляд, в Казахстане сфера возобновляемых источников соответствует международному уровню. Лучшим подтверждением этому служит высокий интерес со стороны иностранных инвесторов. Вместе с тем, как и в любой другой стране, в Казахстане существуют свои специфические технические требования. Они в основном продиктованы конфигурацией национальной энергосистемы и требованиями к ее надежности. В целом я бы сказал, что разрыв между казахстанским и международным подходом постепенно сокращается благодаря участию глобальных игроков, таких как TotalEnergies, передаче технологий и экспертизы.

– Сегодня энергетика активно меняется под влиянием цифровизации и новых технологий. Какие из них оказывают наибольшее влияние на отрасль уже сейчас?

– Энергетика действительно переживает серьезную трансформацию, и я бы выделил три направления, которые оказывают наибольшее влияние уже сегодня.

Первое – это развитие систем накопления энергии (BESS). Это, пожалуй, одна из самых прорывных технологий последних лет. Возможность хранить энергию в промышленных масштабах и отдавать ее в нужный момент меняет саму архитектуру энергосистемы.

Второе – это общее повышение гибкости генерации. Дело в том, что солнце и ветер генерируют непостоянно, и без гибких инструментов балансировки невозможно обеспечить надежную работу системы. Гибкая генерация – это то, что позволяет компенсировать эту переменность.

Третье – цифровизация отрасли. Внедрение систем мониторинга, прогнозирования и автоматизированного управления кардинально повышает управляемость и устойчивость энергосистемы.

– Какие направления в энергетике сегодня кажутся Вам наиболее недооцененными, но перспективными с точки зрения профессионального развития?

– Я бы выделил обеспечение гибкости электроэнергетических систем как одно из наиболее перспективных, но пока недооцененных направлений. Гибкость подразумевает не просто наличие маневренных электростанций, а комплексное управление множеством элементов системы одновременно: накопителями, распределенной генерацией, управляемой нагрузкой. По мере роста доли возобновляемых источников данный вопрос становится критически важным для обеспечения системной надежности.

С точки зрения карьеры, направление особенно привлекательно, поскольку находится на стыке традиционной энергетики и новых технологий, а глубоких специалистов здесь пока единицы.