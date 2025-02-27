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Общество

Кому будут принадлежать построенные россиянами ТЭЦ, рассказали в Минэнерго

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 13:03 Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах Сената 27 февраля 2024 года высказался о строительстве трех ТЭЦ россиянами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр напомнил, что заключено межправительственное соглашение с Российской Федерацией. Заказчиком с казахстанской стороны является "Самрук Энерго".

"Говорить о том, что они кому-то другому будут принадлежать – абсолютно нет оснований. Российская сторона является только генеральным подрядчиком и обеспечивает льготное финансирование. Поэтому станции будут строиться. Задача – в 2028 году ввести Кокшетаускую ТЭЦ в работу. Также идет подготовительная работа по строительству Семейской и Усть-Каменогорской ТЭЦ. А вопрос передачи другому собственнику не стоит", – пояснил Сунгат Есимханов.

Вопросы строительства трех станций регулируются Соглашением между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. 

26 февраля 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, на какой стадии находятся переговоры с Россией о возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана.

Мадина Мамырханова
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