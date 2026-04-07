Старую ТЭЦ-2 в Павлодаре решено модернизировать и использовать
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о дальнейшей судьбе Павлодарской ТЭЦ-2, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что старую станцию хотели закрыть.
"По сравнению с другими ТЭЦ она старее и хуже технически. Но сейчас мы ведем переговоры с акиматом, тоже есть поэтапные планы по современной модернизации. Были планы вообще ее закрыть, но в свете развития города в этом нет необходимости. Мы примем соответствующее технологическое решение, и она тоже будет модернизирована", – сказал Есимханов.
По его словам, это произойдет уже в ближайшие годы.
Ранее Сунгат Есимханов прокомментировал влияние угольных и газовых станций на экологию.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript