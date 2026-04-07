Старую ТЭЦ-2 в Павлодаре решено модернизировать и использовать

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 7 апреля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о дальнейшей судьбе Павлодарской ТЭЦ-2, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что старую станцию хотели закрыть. "По сравнению с другими ТЭЦ она старее и хуже технически. Но сейчас мы ведем переговоры с акиматом, тоже есть поэтапные планы по современной модернизации. Были планы вообще ее закрыть, но в свете развития города в этом нет необходимости. Мы примем соответствующее технологическое решение, и она тоже будет модернизирована", – сказал Есимханов. По его словам, это произойдет уже в ближайшие годы. Ранее Сунгат Есимханов прокомментировал влияние угольных и газовых станций на экологию.

