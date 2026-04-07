6 новых месторождений нефти поставили на баланс в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров в кулуарах Мажилиса 7 апреля 2026 года рассказал, где расположены новые месторождения нефти, передает корреспондент Zakon.kz.
Ерлан Акбаров отметил, что в Казахстане есть 15 осадочных бассейнов, из них пять, которые разрабатываются и там производится добыча.
"За прошлый год у нас поставлено на баланс шесть месторождений с запасами более 127 млн тонн нефти. Расположены в основном в Мангистауской и Атырауской областях. Будут добывать в основном наши местные, мелкие компании, которые открыли месторождения", – заявил вице-министр.
31 марта 2026 года председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов сообщил, что в 2025 году по Программе технологических вызовов дополнительно добыто 434 тыс. тонн нефти. До 2040 года планируется дополнительно добыть около 54 млн тонн нефти.
