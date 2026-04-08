Доходы госбюджета Казахстана перевыполнили: рост почти на 17%

По итогам I квартала 2026 года доходы государственного бюджета исполнены на 104,4%, сообщает Zakon.kz.

Превышение плана зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам.

при плане 6,2 трлн поступило 6,4 трлн тенге;

перевыполнение – 268,7 млрд тенге;

по сравнению с 2025 годом рост составил 930,6 млрд тенге (+16,9%).

Рост обеспечен за счет цен на экспортные товары Казахстана, увеличения объемов реализации товаров и услуг, а также результатами налогового и таможенного администрирования

