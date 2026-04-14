Казахстан недополучил более 146 млрд тенге из-за укрепления нацвалюты

Министр финансов Мади Такиев 14 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о поступлениях в бюджет от нефтяных источников доходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на фоне эскалации ближневосточного конфликта усилилась волатильность мирового нефтяного рынка. Средняя цена нефти за квартал сложилась на уровне 80,6 доллара за баррель.

"При этом важно отметить, что в действующей бюджетной архитектуре основной дополнительный эффект от роста нефтяных цен аккумулируется в Национальном фонде, поскольку основная часть нефтяных поступлений в соответствии с законодательством направляется именно туда. Для республиканского бюджета прямой положительный эффект проявился прежде всего по экспортной таможенной пошлине на нефть, где дополнительно обеспечено 40,5 млрд тенге. Одновременно более крепкий курс тенге оказал сдерживающее влияние на доходы республиканского бюджета", – сказал Такиев.

По его словам, сложившийся в отчетном квартале средний курс в 497,7 тенге за доллар при прогнозном курсе 540 тенге уменьшил поступления порядка на 146 млрд тенге.

"Таким образом, внешняя ценовая конъюнктура, в том числе курсовая разница, выступила ключевым ограничителем доходов республиканского бюджета", – заявил министр.

