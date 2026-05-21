В Минфине объяснили, почему бюджет Казахстана недополучил 336 млрд тенге

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 21 мая 2026 года в Мажилисе представил отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год и назвал причины неисполнения плана по доходам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, доходы бюджета были исполнены на 98,8% и составили 21 трлн 382 млрд тенге, расходы достигли 25 трлн 447 млрд тенге, также составив 98,8% от плана, а дефицит бюджета сложился на уровне 4 трлн 65 млрд тенге, или 2,5% к ВВП.

"План по доходам не исполнен на 336 млрд тенге за счет неисполнения плана по налогам на 730 млрд тенге. При этом по неналоговым поступлениям план перевыполнен на 388 млрд тенге. Неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счет КПН и НДС. Основными факторами неисполнения плана стали снижение цены на нефть по сравнению с параметрами, заложенными в бюджете на 2025 год, на 6 долларов, сокращение объема экспорта с третьими странами на 2,4%, или 1,7 млрд долларов, снижение цен на свинец на 5,3%, а также рост объема льгот по таможенным платежам и налогам на 204 млрд тенге, или 17% по сравнению с 2024 годом", – озвучил Даурен Темирбеков.

Он отметил, что все эти факторы, а также геополитическая ситуация привели к уменьшению налоговых поступлений в республиканский бюджет по 134 крупным предприятиям на 709,3 млрд тенге или на 36%.

"С начала года бизнесу возвращено НДС в сумме 1,4 трлн тенге, что больше на 138 млрд тенге. В целом, в сравнении с 2024 годом доходы без учета трансфертов выросли на 1,8 трлн тенге, темп роста составил 113,2%, в том числе налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге или темп составил 117,5%... По итогам 2025 года в рамках налогового и таможенного администрирования обеспечено поступлений более 700 млрд тенге", – сказал Даурен Темирбеков.

По расходам, с его слов, не были исполнены 303 млрд тенге. Из этой суммы 25 млрд тенге пришлись на нераспределенный остаток средств резерва правительства и прочую экономию. Еще 243,6 млрд тенге не были освоены из-за недофинансирования расходов, связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета.

"Неисполнение в сумме 3 млрд тенге сложилось в рамках блочного бюджетирования и не является неосвоением. Таким образом, не освоен 31 млрд тенге. По сравнению с 2024 годом сумма неосвоения снизилась втрое. Немаловажным фактором для снижения стало значительное сокращение сроков проведения процедур госзакупок, полностью пересмотрен порядок обжалования итогов закупок. Однако, как и прежде, основными причинами неосвоения являются невыполнение поставщиками услуг, условий заключенных договоров, несвоевременное проведение запланированных мероприятий", – резюмировал Даурен Темирбеков.

27 апреля 2026 года член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Тлеген Каскин озвучил результаты госаудита, заявив о системных проблемах в высшем образовании и низкой эффективности расходования бюджетных средств.