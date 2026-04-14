Экономика и бизнес

Сколько задолжали предприниматели государству – данные Минфина

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов Мади Такиев 14 апреля 2026 года на заседании правительства озвучил сумму задолженности, которую бизнес выплатил государству, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране реализуется инициатива "С чистого листа".

"В рамках инициативы бизнес уже погасил основную задолженность на 11 млрд тенге. При этом списаны пени и штрафы на 7,7 млрд тенге для 17 тысяч субъектов малого и микробизнеса", – сказал Такиев.

По его словам, налоговая реформа также обеспечила легализацию порядка 348 тысяч граждан, ранее не состоявших на регистрационном учете.

"Кроме того, с начала года совместно с профессиональным сообществом реализуются инструменты профилактики ошибок налогоплательщиков, упрощения исполнения обязательств и добровольного урегулирования задолженности. Акцией "Народный бухгалтер" охвачено свыше 47 тысяч налогоплательщиков", – добавил министр.

Ранее мы писали о том, что бизнес лишили возможности уходить от ответственности.

Азамат Сыздыкбаев
